 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Україна та Польща створюють Спільну робочу групу з безпілотних авіаційних систем

19 сентября 2025 г., 10:25
0 
 
У Києві міністр оборони України Денис Шмигаль та віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підписали Меморандум зі створення Спільної робочої групи з безпілотних авіаційних систем.

«Ми переводимо нашу безпекову співпрацю на новий рівень у відповідь на російський терор, який загрожує Україні та іншим країнам Європи. Центральним елементом цієї робочої групи будуть програми спільного навчання», – наголосив Денис Шмигаль. 

Спільна робоча група буде:
  • сприяти обміну оперативними знаннями та досвідом у сфері БпЛА;
  • розробляти та тестувати методи застосування та протидії безпілотникам, інтегрувати інноваційні технології;
  • зміцнювати взаємосумісність між Збройними силами України та Польщі та забезпечувати сумісність зі стандартами НАТО.
Крім того, міністри підписали Спільну декларацію щодо посилення безпекового й оборонного співробітництва. У цьому документі сторони домовилися про поглиблення взаємодії за ключовими напрямками, серед яких, зокрема, SAFE та PURL.

Також Денис Шмигаль та польський колега підписали лист-звернення до міністрів оборони країн НАТО. У ньому вони закликали союзників направляти експертів до Спільного центру з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та брати активну участь у його проєктах.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  