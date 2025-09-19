Україна та Польща створюють Спільну робочу групу з безпілотних авіаційних систем

19 сентября 2025 г., 10:25

У Києві міністр оборони України Денис Шмигаль та віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підписали Меморандум зі створення Спільної робочої групи з безпілотних авіаційних систем.





«Ми переводимо нашу безпекову співпрацю на новий рівень у відповідь на російський терор, який загрожує Україні та іншим країнам Європи. Центральним елементом цієї робочої групи будуть програми спільного навчання», – наголосив Денис Шмигаль.





Спільна робоча група буде:

сприяти обміну оперативними знаннями та досвідом у сфері БпЛА;

розробляти та тестувати методи застосування та протидії безпілотникам, інтегрувати інноваційні технології;

зміцнювати взаємосумісність між Збройними силами України та Польщі та забезпечувати сумісність зі стандартами НАТО.

Крім того, міністри підписали Спільну декларацію щодо посилення безпекового й оборонного співробітництва. У цьому документі сторони домовилися про поглиблення взаємодії за ключовими напрямками, серед яких, зокрема, SAFE та PURL.





Також Денис Шмигаль та польський колега підписали лист-звернення до міністрів оборони країн НАТО. У ньому вони закликали союзників направляти експертів до Спільного центру з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та брати активну участь у його проєктах.

