Mastercard запускає технологію оплати покупок обличчям або рукою

18 мая 2022 г., 12:25

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Mastercard впроваджує нову технологію, яка дозволяє покупцям здійснювати платежі лише обличчям або рукою на пристрої у касі.



У вівторок компанія запустила програму для роздрібних продавців, яка пропонує біометричні методи оплати, такі як розпізнавання обличчя та сканування відбитків пальців. Під час оплати користувачі зможуть підтвердити свій платіж, показавши своє обличчя або долоню замість того, щоб користуватись звичайною карткою.



Програма вже запущена в п’яти продуктових магазинах St Marche у Сан-Паулу, Бразилія. Mastercard стверджує, що планує запустити цей сервіс у всьому світі пізніше цього року.



Очікується, що близько 1,4 мільярда людей будуть використовувати технологію розпізнавання обличчя для аутентифікації платежів до 2025 року, що більш ніж вдвічі збільшиться з 671 мільйона торік, згідно з прогнозом Juniper Research.



Щоб зареєструватися в системі Mastercard, користувач фотографує своє обличчя або скануєте відбиток пальця, щоб зареєструвати його в програмі. Це робиться або на смартфоні, або в платіжному терміналі. Потім можна додати кредитну картку, яка буде пов’язана з вашими біометричними даними.



Це схоже на технологію, яку вже випробовує Amazon у США.



У довгостроковій перспективі бачення Mastercard полягає в тому, щоб зробити технологію «глобально сумісною». Ця функція може інтегруватися зі схемами лояльності та давати персоналізовані рекомендації на основі попередніх покупок, повідомили в компанії.



Експерти застерігають, що використання біометричної інформації для платежів викликає масу проблем щодо конфіденційності та способу збору даних. Зі свого боку, Mastercard каже, що всі дані, які клієнти вводять у її систему, зашифровані таким чином, що гарантує - їхня конфіденційність не буде порушена. При реєстрації сканування обличчя або відбитків пальців користувача замінюється на «токен», який пов’язується з платіжною карткою.



Mastercard заявила, що створила набір стандартів для забезпечення захисту даних користувачів. Компанія працює з кількома іншими виробниками, щоб запустити цю функцію — серед них Fujitsu, NEC, Payface, Aurus, PaybyFace і PopID.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист