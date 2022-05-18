Послуги інтернет-доступу надаються у 85% населених пунктів, підключених до мережі “Укртелеком”

18 мая 2022 г., 11:35

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“Укртелеком” відновила надання ІР-послуг для абонентів населених пунктів Нова Каховка, Берислав, Горностаївка, Верхній Рогачик Херсонщини. В цілому інтернет доступний у 65% населених пунктах області, де є мережа оператора.



У Миколаївській області усунуто наслідки районної аварії на волоконно-оптичній лінії зв’язку та відновлено послуги міської та міжнародної телефонії для абонентів області, інтернет-послуги доступні у 94% населених пунктів області, де є мережі оператора.



У Закарпатській області фахівці відновили вихід на екстрену службу «104» для всіх абонентів міста Ужгород та району, який було втрачено через викрадення зловмисниками телефонного кабелю. Інженери проклали майже 70 метрів нового кабелю, замість викраденого та змонтували додаткові муфти. А для того, щоб мешканці Закарпаття могли телефонувати на номер екстреної служби, поки тривали ремонтні роботи, було організовано переадресацію дзвінків.



У Полтавській та Чернівецькій областях фіксувалися незначні збої в роботі послуг через аварійні відключення РЕМ. Наразі зовнішнє живлення обладнання відновлено. Перепрошуємо абонентів за можливі незручності, фахівці роблять усе можливе, аби забезпечити населення послугами зв’язку.



Ремонтні бригади продовжують працювати у різних областях над усуненням наслідків інцидентів для відновлення надання послуг абонентам. Зокрема, тривають роботи на Львівщині та Одещині.



Загалом, критична інфраструктура та інтернет-мережа “Укртелеком” працюють. Послуги інтернет-доступу надаються у 85% населених пунктів, підключених до мережі оператора, і доступні у всіх областях, крім Луганської.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист