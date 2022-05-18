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За минулу добу ДСНС знешкоджено 685 вибухонебезпечних предметів

18 мая 2022 г., 13:15

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 226 разів, знешкоджено 685 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 195 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: у Харківській області 4 тис. 109 разів, Київщині – 2 тис. 113, Миколаївщині – 1 тис. 310, Чернігівщині – 972, Черкащині – 740, Сумщині – 484.

Всього від початку широкомасштабного військового вторгнення рф знешкоджено 110 тис. 593 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 1 тис. 975 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 21 тис. 709 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомляйте на лінію 101 або 102.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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