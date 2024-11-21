Майже половина гуманітарної допомоги ЄС йде на потреби української енергетики

21 ноября 2024 г., 10:25

0

Tweet

Заступник міністра енергетики України Роман Андарак провів зустріч із заступником генерального директора та головним операційним директором Генерального директорату Європейської Комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги Гансом Дасом.

Ключовою темою зустрічі стали напрямки співпраці для надання ефективної допомоги українському енергосектору в умовах прицільних російських атак.

Заступник міністра поінформував представника Єврокомісії про складну ситуацію в енергосистемі після нещодавніх російських атак. Він наголосив, що цього разу ворожими цілями стали об’єкти передачі електроенергії, підстанції, що є критичними для роботи атомних електростанцій та забезпечують імпорт електроенергії з європейських країн, а також об’єкти теплової та гідрогенерації.

«На жаль, двоє енергетиків загинуло. Ми вже почали відновлення на об’єктах, де це можливо, водночас оцінюємо наслідки атаки та здійснюємо аналіз нагальних потреб, відновлюємо електропостачання споживачам, що залишились без світла через завдані втрати», - додав заступник міністра.

Ганс Дас висловив співчуття через втрати, завдані російською атакою, та запевнив, що Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну та її громадян. За його словами, 45% гуманітарної допомоги Євросоюзу та його держав-членів спрямовується саме на потреби українського енергетичного сектору.

Сторони обговорили ефективність інструментів взаємодії, зокрема для забезпечення потреб в енергетичному обладнанні регіонів.

Роман Андарак наголосив, що основними залишаються потреби в обладнанні, необхідному для проведення ремонтів, а також нарощування потужностей розподіленої генерації. Зокрема, акцентувалося на потребах у високовольтному обладнанні, газових турбінах і газопоршневих установках, а також генераторах для забезпечення критичної інфраструктури.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора