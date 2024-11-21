Квартальний прибуток Nvidia за рік зріс з 9,24 млрд дол. до 19,30 млрд дол.

21 ноября 2024 г., 9:35

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Компанія Nvidia повідомила про результати за третій квартал, що закінчився 27 жовтня.

Скоригований прибуток за квартал зафіксовано у розмірі 81 цент на акцію.

Прибуток порівнянно з минулим роком зріс з 9,24 млрд дол. до 19,30 млрд дол.

Доход у річному вимірі зріс майже у двічи - з 18,12 млрд дол. до 35,08 млрд дол.

При цьому аналітики зазначають, що зростання уповільнюється - зараз це 94%, а у попередніх трьох кварталах 122%, 262% та 265% відповідно.

Продажі в сегменті центрів обробки даних, на який припадає більша частина доходу Nvidia, зросли на 112% до 30,77 мільярда доларів. У попередньому кварталі цей сегмент продемонстрував зростання на 154%.

Продажі Nvidia зростають завдяки тому, що хмарні компанії продовжують витрачати кошти на її чіпи, оскільки вони розширюють центри обробки даних, здатні обробляти складні обчислювальні завдання генеративного AI.

Компанія заявила, що виправила конструктивний недолік своїх чіпів Blackwell, змінивши дизайн, якій використовує TSMC для їх виробництва.

«Епоха штучного інтелекту набирає обертів, стимулюючи глобальний перехід на обчислення NVIDIA, - заявив генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang). - Попит на Hopper і очікування на Blackwell - в повному виробництві - неймовірні, оскільки виробники базових моделей масштабують попереднє навчання, пост-навчання і висновок».

Очікування були дуже високими напередодні результатів: за останні два місяці акції Nvidia зросли більш ніж на 20%. Цього року акції компанії зросли майже в чотири рази, а за останні два роки - більш ніж у дев'ять разів.

Незважаючи на те, що попит на чипи компанії, які складають мозок складних генеративних систем AI, стрімко зростає, проблеми в ланцюжку поставок ускладнюють для Nvidia звітність про значне зростання доходів, які допомогли їй стати улюбленицею Уолл-стріт.

Одним з вузьких місць у постачанні чіпів стали обмежені можливості передових виробничих технологій у виробничого партнера компанії TSMC.

Щодо інших напрямків бізнесу Nvidia. Ігровий напрямок отримав 3,28 мільярда доларів доходу, що на 15% більше, ніж рік тому. Компанія заявила, що зростання продажів відбулося через збільшення попиту на графічні процесори для ПК і ноутбуків, а також збільшення доходів від чипів для ігрових консолей, наприклад Nintendo Switch.

Автомобільний бізнес компанії та бізнес професійної візуалізації набагато менші, ніж напрямок продуктів для центрів обробки даних та ігрового сегменту. Продажі в автомобільному секторі склали 449 мільйонів доларів, що на 72% більше, ніж у попередньому році, що, за словами Nvidia, пов'язано з чипами для безпілотних автомобілів. Цей сегмент також включає рішення для роботів. Напрямок професійної графіки зріс на 17% до 486 мільйонів доларів.

Компанія прогнозує дохід у розмірі 37,5 мільярда доларів, плюс-мінус 2% на четвертий квартал, порівняно з середньою оцінкою аналітиків у 37,09 мільярда доларів.

Акції компанії зі штаб-квартирою в Санта-Кларі, штат Каліфорнія, впали приблизно на 2% під час останніх торгів.

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