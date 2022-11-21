MacPaw буде оплачувати операційні витрати благодійному фонду «Повернись живим»

21 ноября 2022 г., 16:15

Компанія MacPaw повідомила, зо відтепер щомісяця перераховуватиме 30 000 доларів благодійному фонду «Повернись живим» для допомоги в операційних витратах.



Як повідомляється, ці кошти покриють оренду складу в Києві, де зберігаються найбільші партії допомоги Збройним Силам України, а також оренду офісу та заробітну плату 65+ співробітників фонду.



«Повернись живим» збирає кошти на допомогу військовим та свою інституційну діяльність окремо. Іншими словами, пожертви на допомогу ЗСУ йдуть виключно на потреби Збройних Сил України.



Нагадаємо, що Фонд працює вже більше восьми років - з весни 2014 року. Ця структура суттєво вплинула на хід війни, особливо в перші дні великої агресії. З 24 лютого на потреби ЗСУ було зібрано понад 5 мільярдів гривень та реалізовано масштабні проекти, серед яких - закупівля комплексу "Bayraktar TB2" за 16,5 мільйонів доларів.

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