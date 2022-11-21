Huawei представила новий інтелектуальний модульний ЦОД FusionModule2000 6.0

21 ноября 2022 г., 17:25

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Компанія Huawei представила доповнення до своєї лінійки інтелектуальних рішень для центрів обробки даних: модульний ЦОД FusionModule2000 6.0 для малих і середніх ЦОД.



«Як націлений на інновації постачальник рішень для центрів обробки даних ми докладаємо значних зусиль до розширення й оновлення кожної серії продуктів, аби забезпечити конкурентоспроможність наших клієнтів, — зазначив Фей Чженьфу (Fei Zhenfu), президент Huawei Data Center Facility Domain. — Ми прагнемо бути лідерами ринку в довгостроковій перспективі, всебічно працюючи над конкурентними перевагами наших продуктів, створюємо продуктову унікальність і розширюємо продуктовий портфель».



Зазначено, з випуском FusionModule2000 6.0 компанія Huawei розширила свій портфель рішень для інтелектуальних модульних ЦОД для периферійних обчислень. Модульне рішення для малих і середніх ЦОД з абсолютно новою конструкцією призначене для задоволення потреб освітніх та урядових установ і клієнтів у сфері роздрібної торгівлі, яким потрібні компактніші та більш екологічні модульні ЦОД.



За заявою виробника, середньорічна ефективність використання енергії (PUE) FusionModule2000 6.0 може становити 1,111. Китайський науково-дослідний інститут хмарних обчислень та Big Data, а також ІТ-група The Green Grid China (TGGC) провели тести, згідно з якими ЦОД із вхідною потужністю 100 кВт, використовуючи FusionModule2000 6.0, може знизити PUE на 30% порівняно з рішеннями конкурентів. В такий спосіб можна заощадити споживання електроенергії приблизно на 27 тис. дол. США на рік.



Спеціальні інструменти та провідні технології, такі як помпа холодоагенту, адаптивний компресор та ПЗ iCooling, залучаються для максимального підвищення ефективності охолодження й оптимізації енергоспоживання центрів обробки даних.



FusionModule2000 6.0 вирішує більшість проблем зі спеціальними вимогами до приміщення завдяки своїм характерним особливостям, таким як компактні габарити й мала вага. Повністю інтегроване джерело безперебійного живлення і конструкція SmartLi-inside зменшують площу рішення на 60%, а вагу — на 30% порівняно з ДБЖ, що працюють зі свинцево-кислотними акумуляторами. Модульна структура та спрощена процедура введення в експлуатацію скорочують період впровадження з 30 до 7 днів, а експлуатація та технічне обслуговування спрощуються внаслідок можливості керування за допомогою мобільного пристрою.



Від апаратної архітектури й до програмного забезпечення, кожен компонент FusionModule2000 6.0 розроблено з урахуванням стандартів безпеки. Надійне обладнання гарантує відсутність збоїв живлення, нульові ризики у роботі батареї та відсутність зменшення продуктивності системи охолодження. Архітектура безперервного охолодження забезпечує безперебійність сервісу. Інтелектуальне модульне рішення для центру обробки даних уже отримало сертифікацію кібербезпеки China Cyber Security Certification та міжнародну сертифікацію за критеріями оцінки інформаційної безпеки.

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