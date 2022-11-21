Apple захопила 68% доходів в сегменті смартфонів на фестивалі продажів 11.11 у Китаї

21 ноября 2022 г., 15:15

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Згідно з новим дослідженням Strategy Analytics, під час фестивалю онлайн-покупок 11.11 у Китаї в цьому році було продано 9 млн смартфонів, що на 35% менше, ніж торік. Лідерство користуючись послабленням китайських брендів закріпила компанія Apple. Слідом йдуть Xiaomi і Honor та замикають трійку лідерів за часткою обсягу.



«Збої, пов'язані з COVID, втома споживачів та економічні перешкоди зробили 11.11 в цьому році в Китаї тьмяним. За нашими оцінками, 9 млн одиниць смартфонів було продано під час фестивалю цього разу, що на 35% менше, ніж торік. Хоча роздрібна ціна смартфонів в Інтернеті зросла до 4089 юанів (580 доларів) в цьому році завдяки ширшому асортименту більш дорогих iPhone. Це на 10% більше, ніж минулого року, загальний дохід від онлайн-продажів смартфонів все ще демонструє 29% річне зниження до 36,8 млрд. юанів (5,2 млрд дол.)», заявив Пенг Пенг (Peng Peng).



«Цього року Apple зміцнила своє лідерство під час фестивалю 11.11. Компанія продала майже 3,5 мільйона iPhone, що на 27% менше, ніж торік, але все одно вона випередила загальний ринок, який знизився на 35%. За нашими оцінками, виручка Apple склала 25,1 млрд юанів (3,5 млрд дол.) при повній роздрібній ціні 7 150+ юанів (1000+ доларів). Apple посіла перше місце за часткою обсягу продажу (39%) та часткою доходу (68%) внаслідок зниження показників китайських брендів. Серії iPhone 14 і iPhone 13 були найбільш продаваними моделями і домінували в прем'єрному сегменті. Xiaomi посіла друге місце як за часткою обсягу (31%), так і за доходом (13%) і домінувала у сегменті середнього рівня. Redmi 9A і Note 11 добре продавалися на всіх основних платформах, таких як JD.com, TMall, Pinduoduo і TikTok», підкреслила Лінда Суй (Linda Sui), старший директор Strategy Analytics.



«Бренд Honor витіснив OPPO (OnePlus) і увійшов до трійки лідерів за обсягом продажів з часткою обсягу у 8%, трохи збільшившись у порівнянні з минулим роком. Однак поступився третім місцем Huawei за доходом в цьому році. Huawei отримала значно більший роздрібний ASP у розмірі 3800 юанів (535 доларів) і захопила 5% частку доходу. Капітал цього бренду все ще залишається на рівні, з яким не можуть зрівнятися інші китайські виробники», додав Івен Ву (Yiwen Wu), старший аналітик Strategy Analytics.



«JD.com залишився основною платформою з часткою 45% в обсязі продажів смартфонів під час фестивалю 11.11 цього року, за ним йдуть TMall і Taobao - вони разом зайняли 34%. Слід додати, Alibaba (TMall і Taobao), яка посіла друге місце, скоротила розрив завдяки залученню впливових ключових осіб, які провели багато торгових подій в прямому ефірі протягом 11.11. Інші платформи прямих трансляцій, такі як TikTok і Kuaishou, також продемонстрували зростання частки. Всім зацікавленим сторонам галузі рекомендується відстежувати онлайн-канали для смартфонів, щоб уважно стежити і оцінювати розвиток китайського онлайн-ринку. Тим часом ми спостерігали, що ігрові телефони та складні телефони набирали популярність серед молоді в цьому році на ринку Китаю», резюмував Пенг Пенг.

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