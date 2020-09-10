Logitech выпустила новый комплект периферии MK295 Silent Wireless Combo

10 сентября 2020 г., 14:45

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Компания Logitech представила MK295 Silent Wireless Combo — комплект из клавиатуры и мыши с новой фирменной технологией SilentTouch, для которой заявлено устранение 90% шума во время печатания и нажатия на кнопки, которые были в наборе Logitech MK270.

«Не важно, работаете вы дома или в офисе, мы знаем, что одним из главных факторов, мешающих сосредоточиться на творчестве и обучении, препятствующих продуктивности и даже психологическому комфорту, является шум. Наша технология SilentTouch в новом комплекте MK295 Silent Wireless Combo позволяет вам сосредоточиться на работе и не отвлекаться на посторонние звуки», — рассказывает Дельфина Донн-Крок, руководитель направления решений для творчества и продуктивности компании Logitech.

Полноразмерная клавиатура имеет герметичный дизайн, долговечные клавиши и прочные ножки, с возможностью регулировать высоту наклона. В состав клавиатуры входит 8 горячих клавиш и цифровая панель. Срок службы батарейки достигает 36 месяцев.

Удобная и компактная мышь, повторяющая форму руки, позволяет плавно и точно наводить курсор, нажимать на кнопки — и все это бесшумно. Устройство работает от батарейки, срок службы которой достигает 18 месяцев, а также имеет переключатель вкл/выкл. Беспроводное соединение на частоте 2,4 ГГц возможно на расстоянии до 10 метров с помощью миниатюрного USB-приёмника (plug-and-forget).

Новинка будет доступна в графитовом и кремовом (белом) цветах.

В Украине Logitech MK295 появится ориентировочно в сентябре нынешнего года.

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