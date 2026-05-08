За рік до lifecell з мереж інших мобільних операторів перейшли 100479 абонентів

8 мая 2026 г., 14:35

У травні минає сім років від запуску послуги перенесення мобільного номера (MNP) в Україні. За цей час сумарний притік абонентів до мережі lifecell перевищив відтік у 5 разів. У квітні до мережі оператора за допомогою MNP приєдналася мільйонна абонентка.



За даними lifecell, із моменту запуску послуги й до кінця квітня 2026 року оператор отримав близько 67% усіх перенесених номерів в Україні. У 2026 році тенденція зберігається: за перші чотири місяці близько 70% усіх перенесень припало саме на lifecell, а приплив перевищує відтік у 4,6 раза. Найвищого співвідношення цей показник досяг у 2024 році, коли до lifecell перейшло в 12 разів більше абонентів, ніж пішло від оператора.



Нещодавно до мережі lifecell приєдналася мільйонна абонентка, яка скористалася послугою перенесення номера та обрала тариф «Максі». З цієї нагоди компанія подарувала їй 12 пакетів послуг – це до 48 тижнів користування мобільним зв’язком без додаткової плати, а також передала смартфон Apple iPhone 17 – один із найновіших у лінійці Apple, із високою продуктивністю, якісною камерою та дисплеєм із частотою оновлення до 120 Гц для плавного відображення контенту.



«Для мене lifecell зараз реально один із найкращих варіантів за ціною і якістю. Колись я вже була в цій мережі, але на початку повномасштабної війни перейшла до іншого оператора - тоді здавалося, що так буде вигідніше. Потім у нас з’явилась дитина, і мені стало дуже важливо бути на зв’язку 24/7, а попередній оператор періодично підводив. Останнім поштовхом стало те, що під час відключень світла, коли в будинку зникав навіть фіксований інтернет, мобільний зв’язок у lifecell тримався. Тому вирішила повернутися. Перенесення номера пройшло швидко – мені все доступно пояснили, що і як робити. Тепер мене все влаштовує, і під час відключень я спокійніша, що зв’язок не пропадатиме», – розповідає Юлія зі Львова.



Загалом від моменту запуску MNP до lifecell з мереж інших мобільних операторів перейшли 1004579 абонентів.

