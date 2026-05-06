12 ГБ на абонента сягнуло середньомісячне споживання 4G-трафіку у lifecell

6 мая 2026 г., 13:25

Мобільний оператор lifecell фіксує зростання споживання мобільного інтернету серед абонентів. У березні середній обсяг 4G-трафіку на одного користувача сягнув 12 ГБ на місяць, що на 37% більше, ніж торік.

Зростає і використання цифрових голосових сервісів. Сумарний трафік VoLTE у мережі lifecell збільшився на 152% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Ця динаміка відповідає загальному тренду переходу абонентів на сучасні технології зв’язку: станом на початок року близько 29% усього голосового трафіку в мережі здійснюється через 4G, а кількість активних користувачів VoLTE за рік зросла у 2,5 раза.

Зростанню споживання трафіку сприяє розвиток мережі. Протягом року оператор побудував і модернізував сукупно 1617 базових станцій, що дозволило покращити покриття та якість зв’язку. Додатковим фактором зростання споживання мобільного інтернету стало поступове вимкнення 3G – в таких регіонах абоненти активніше переходять на 4G і збільшують використання мобільного інтернету. В Коломиї загальний дата-трафік зріс на 19%, а 4G-трафік – на 27%; в Івано-Франківську – на 26% і 37% відповідно; у Чернівцях – на 53% і 66%. Сукупно у цих містах загальне споживання мобільного інтернету зросло на 36%, тоді як 4G-трафік збільшився на 47%.

Найбільші обсяги споживання мобільного інтернету на одного користувача серед міст-мільйонників традиційно фіксуються у Києві, Харкові та Одесі. Водночас у невеликих населених пунктах цей показник часто вищий через обмежену доступність фіксованого інтернету і меншу кількість абонентів.

