Завдяки електронному документообігу lifecell було зекономлено 208 тис. робочих годин на рік

10 июня 2026 г., 17:35

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За даними lifecell, у 2025 році використання електронного документообігу та хмарних і файлових кваліфікованих електронних підписів (КЕП) дозволило компанії заощадити близько 14 млн грн на паперовому документообігу та логістиці. Крім економічного ефекту, цифровізація процесів сприяла зменшенню споживання паперу та допомогла зберегти близько 140 дерев.



Зазначено, електронний документообіг є важливою компонентою цифрової трансформації компанії. Для організації та підписання документів lifecell використовує, зокрема, систему «Вчасно», у якій наразі зареєстровано 67% співробітників. З них 59% активно користуються хмарними КЕП для підписання документів у щоденній роботі.



Завдяки хмарним кваліфікованим електронним підписам співробітники можуть працювати з документами зі смартфона незалежно від місця перебування. Це забезпечує безперервність бізнес-процесів, підвищує мобільність команд та скорочує час на погодження і підписання документів.



Сьогодні в компанії щомісяця підписується близько 26 тисяч внутрішніх документів, а за підсумками року їх кількість перевищує 312 тисяч. Крім цього, за минулий рік lifecell отримала 45 000 вхідних документів від контрагентів компанії.



Впровадження електронного документообігу також дозволило суттєво оптимізувати внутрішні процеси. У середньому час обробки одного документа скоротився на 40 хвилин. У масштабах року це забезпечило близько 208 тисяч зекономлених робочих годин.



«Хмарні КЕП стали для нас стратегічним інструментом, який допомагає працювати швидше, ефективніше та мобільніше. Ми бачимо не лише фінансовий ефект від цифровізації процесів, а й значне підвищення операційної ефективності, що особливо важливо для великої компанії з розподіленими командами», - коментує Людмила Агеєнко, начальниця відділу цифровізації документообігу та офісних процесів lifecell.



У lifecell розглядають КЕП не лише як інструмент для підписання документів, а як важливий елемент сучасного цифрового робочого середовища, що допомагає компанії підвищувати ефективність, гнучкість та стійкість бізнес-процесів.

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