 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Індія має намір зробити зарядку USB Type-C стандартною для мобільних пристроїв - з березня 2025 року

30 декабря 2022 г., 9:35
0 
 

Як повідомляє видання Business Standard, компанії-виробники мобільних пристроїв в Індії повинні будуть зробити USB Type-C стандартним портом для зарядки в своїх продуктах до березня 2025 року.

Державне Бюро індійських стандартів (Bureau of Indian Standards, BIS) встановило критерії для такого переходу.

«BIS нотифікувало стандарти для зарядних пристроїв USB Type-C, і уряд запропонує два загальних типи зарядних портів для мобільних телефонів і носимих електронних пристроїв», наголосив Рохіт Кумар Сінгх (Rohit Kumar Singh), секретар міністерства у справах споживачів.

Уряд встановив крайній термін до 2025 року після консультацій із зацікавленими сторонами галузі щодо стандартів, а також з урахуванням глобальних обмежень ланцюжка поставок і доступності продуктів. Цей термін буде відповідати графіку Європейського Союзу щодо єдиних стандартів, як було оголошено раніше.

«Існує широкий консенсус серед промисловості та уряду, що використання зарядних портів USB Type-C може бути зроблено обов'язковим через шість місяців після того, як Європейський Союз зробить чинним свої вимоги для єдиного зарядного стандарту у 2024 році», підкреслив Сінгх в інтерв'ю Business Standard.

Раніше Центральне управління з питань захисту прав споживачів сформувало підгрупу, що складається з представників промисловості, освітніх установ та інших, для вивчення доцільності створення єдиного зарядного порту.

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  