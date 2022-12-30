Індія має намір зробити зарядку USB Type-C стандартною для мобільних пристроїв - з березня 2025 року

30 декабря 2022 г., 9:35

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Як повідомляє видання Business Standard, компанії-виробники мобільних пристроїв в Індії повинні будуть зробити USB Type-C стандартним портом для зарядки в своїх продуктах до березня 2025 року.



Державне Бюро індійських стандартів (Bureau of Indian Standards, BIS) встановило критерії для такого переходу.



«BIS нотифікувало стандарти для зарядних пристроїв USB Type-C, і уряд запропонує два загальних типи зарядних портів для мобільних телефонів і носимих електронних пристроїв», наголосив Рохіт Кумар Сінгх (Rohit Kumar Singh), секретар міністерства у справах споживачів.



Уряд встановив крайній термін до 2025 року після консультацій із зацікавленими сторонами галузі щодо стандартів, а також з урахуванням глобальних обмежень ланцюжка поставок і доступності продуктів. Цей термін буде відповідати графіку Європейського Союзу щодо єдиних стандартів, як було оголошено раніше.



«Існує широкий консенсус серед промисловості та уряду, що використання зарядних портів USB Type-C може бути зроблено обов'язковим через шість місяців після того, як Європейський Союз зробить чинним свої вимоги для єдиного зарядного стандарту у 2024 році», підкреслив Сінгх в інтерв'ю Business Standard.



Раніше Центральне управління з питань захисту прав споживачів сформувало підгрупу, що складається з представників промисловості, освітніх установ та інших, для вивчення доцільності створення єдиного зарядного порту.

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