lifecell щомісяця допомагає бути на зв’язку майже 8 млн абонентів інших операторів

26 мая 2022 г., 13:25

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У березні всі українські мобільні оператори запустили національний роумінг, у межах якого за відсутності зв’язку свого оператора абоненти можуть підключатися до мережі іншого та залишатися на зв’язку.

За даними lifecell, в мережі оператора у березні обслуговувалося 7,8 млн абонентів інших мобільних операторів. Водночас 4,1 млн абонентів lifecell скористалося мережами інших мобільних операторів. У квітні понад 7,7 млн абонентів інших мобільних операторів обслуговувалося в мережі lifecell, а кількість абонентів lifecell, які скористалися національним роумінгом, становила 5,7 млн.

У березні щодня до мережі lifecell пересічно підключалися 312,5 тис. разів з інших мобільних мереж, у квітні середній показник становив 256,1 тис. разів за день. Абоненти lifecell, які користувалися мережами інших операторів, у березні щодня пересічно підключалися 166 тис. разів, а у квітні – 189,6 тис. разів.

Тривалість дзвінків абонентів інших операторів у мережі lifecell в березні становила майже 263 млн хвилин. Абоненти lifecell у цей період, користуючись підключенням до мереж інших операторів, наговорили понад 50,9 млн хвилин. У квітні тривалість дзвінків абонентів інших операторів у мережі lifecell скоротилася до понад 145,4 млн хвилин, а аналогічний показник для абонентів lifecell становив понад 69,7 млн хвилин.

У березні мобільним інтернетом у національному роумінгу в мережі lifecell скористалося понад 582 тис. абонентів інших мобільних операторів, а у квітні – понад 625 тис. Користувачів мобільного інтернету з мережі lifecell в інших мережах у березні було 424 тис., а у квітні – майже 500 тис.

Загалом за два місяці абоненти інших мобільних операторів скористались мобільним інтернетом у мережі lifecell понад 44 млн разів, а абоненти lifecell в інших мережах – понад 40 млн разів.

«Після запуску національного роумінгу ми бачимо, що ця послуга необхідна абонентам, особливо під час війни. Абоненти часто користуються і дзвінками, і мобільним інтернетом у національному роумінгу. Наразі це 3G, тому є певні обмеження щодо швидкості інтернету і території покриття. Мобільним операторам і регулювальним органам варто об’єднати зусилля й працювати над запуском 4G в національному роумінгу», – коментує Вадим Приходько, керівник департаменту маркетингу lifecell.

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