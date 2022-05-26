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Квартальні продажі NVIDIA виросли за рік на 46% до 8,29 млрд дол.

26 мая 2022 г., 12:25

Компанія NVIDIA презентувала звіт по першому кварталу її 2023 фіскального року.

Виторг виробника за період зросла у зрівнянні з минулим періодом на 8% до 8,29 млрд дол., а у річному вимірі - на 46%. Це перевершило будь-які очікування аналітиків,

При цьому прибуток на одну акцію знизився на 16% у річному вимірі до 0,64 дол., оскільки NVIDIA була вимушена здійснити одноразову виплату компенсації за зрив угоду з Arm у розмірі 1,35 млрд дол.

Напрямок рішень для центрів обробки даних принесли компанії 3,75 млрд дол. - зріст за рік на 83%.

Рекордним був й по ігровому напрямку - 3,62 млрд дол. (це на 31% більше, ніж рік тому), але, як бачимо, він вже менше ніж серверний.

Рішення професійної графіки теж принесли зростання на 67% до 622 млн дол.

Автомобільні компоненти та платформи дали NVIDIA лише 138 млн дол., тут за рік збільшення лише на 10%.

Сегмент OEM, до якого компанія відносить й професійні рішення для майнінгу, продемонстрував зниження виторгу на 52% до 158 млн дол.

Керівництво NVIDIA розраховує, що в поточному кварталі компанія виручить не більше 8,1 млрд дол.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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