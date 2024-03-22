22 марта 2024 г., 10:25

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Оператор зв’язку lifecell оприлюднив фінансові та операційні результати діяльності за четвертий квартал 2023 року та весь рік у цілому. Дохід lifecell торік збільшився на 24.4% – до 11,712 млрд грн. У четвертому кварталі дохід оператора збільшився на 20.5% – до 3,14 млрд грн. Збільшення доходу переважно зумовлене зростанням ARPU та підвищеним споживанням дата-послуг.

Показник скоригованої EBITDA за рік зріс на 25% – до 6,809 млрд грн. В останній чверті цей показник виріс на 22.2% на річній основі – до 1,84 млрд грн. Водночас у 2023 році маржа скоригованої EBITDA за рік зросла на 0.2 пункти – до 58.1%. А у четвертому кварталі цей показник збільшився на 0.8 пункти до 58.6%.

Капітальні інвестиції за 2023 рік зросли на 39.9% – до 4,207 млрд грн. З жовтня по грудень цей показник збільшився на річній основі на 17.4% – до 1,171 млрд грн.

Минулого року lifecell зафіксував прибуток у розмірі 2,568 млрд грн проти 972.3 млн грн у 2022 році. Водночас у четвертому кварталі 2023 прибуток зріс на 116.5% – до 885.1 млн грн.

Активна тримісячна абонентська база у 2023 році зросла на річній основі на 16.5% – до 9.9 млн. Активний тримісячний ARPU виріс відповідно на 21.2% та становив 110.9 грн. Водночас показник 12-місячного активного MOU зменшився минулого року на 18.5%, а у четвертому кварталі – на 14.9% на річній основі.

lifecell продовжував утримувати першість за показником проникнення смартфонів в мережі, який на кінець четвертого кварталу 2023 року досягнув 73.9%. На кінець грудня в середньому близько 97% магазинів lifecell працювали щоденно по всій Україні.

«За час повномасштабної війни ми побудували, модернізували та відновили понад 6500 базових станцій, 94% нашої мережі станом на зараз продовжує працювати попри всі складнощі воєнного часу. Також ми продовжуємо підтримувати наших захисників – нараховуємо їм пакети послуг, передали необхідне IT– й телеком-обладнання, вартістю понад 41 млн грн тощо», – прокоментував Ісмет Язиджи, головний виконавчий директор lifecell.

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