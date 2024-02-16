Французька NJJ Capital має намір придбати «Датагруп-Volia», в додачу до lifecell

16 февраля 2024 г., 14:45

Інвестиційна компанія NJJ Capital, що належить французькому мільярдеру Ксав'є Ньєлю, подала до «Антимонопольного комітету» заяву щодо наміру придбати активи національного оператора фіксованого зв'язку та цифрових послуг «Датагруп-Volia», повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на коментар АМКУ.

Компанія «Датагруп-Volia» є одним із лідерів телекомунікаційної галузі України. У червні 2021 року «Датагруп» завершила підписання угоди про придбання 100% українського провайдера послуг платного телебачення та кабельного швидкісного інтернет-доступу, групи компаній Volia.

Раніше також повідомлялося, що Turkcell 29 грудня 2023 року підписала договір з NJJ Capital про передання 100% часток, а також усіх прав і боргів ТОВ «Лайфселл», ТОВ «Глобал Білгі» і ТОВ «Укртауер».

За оцінками гравців ринку, «Датагруп-Volia» обійдеться новому власнику орієнтовно у 120 млн дол., а українські активи Turkcell коштували йому понад 500 млн дол.

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