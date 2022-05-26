ASUS Business планує постачати рішення в понад 40 країн регіону EMEA

26 мая 2022 г., 14:25

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Під час міжнародного партнерського саміту ASUS Commercial Business Summit, що проходить у Стамбулі (Туреччина), компанія ASUS оголосила про свої плани щодо розвитку бізнес-рішень у регіоні Європи, Близького Сходу та Африки (EMEA).



Зазначено, після двох років підготовки та успішного старту на окремих ринках підрозділ ASUS Business готовий вже в цьому році постачати широкий асортимент продукції для бізнесу в понад 40 країн регіону EMEA.



Виступаючи на заході для партнерів, Мадлен Хунг (Madeleine Hung), генеральна директорка ASUS у регіоні West EMEA, пояснила нову стратегію компанії: «Ми здобули визнання у сфері комп’ютерів для споживачів, а тепер розширюємо свій бізнес, щоб досягти нових вершин у сфері комп’ютерного обладнання для бізнесу. ASUS Business представляє комплексні вертикальні рішення для бізнесу, які складаються з широкого спектра продуктів, що постійно вдосконалюються, простого у використанні програмного забезпечення для оптимізації бізнес-операцій і послуг із підтримки».



Бенджамін Йе (Benjamin Yeh), генеральний директор ASUS у регіоні East EMEA, додав: «ASUS Business прагне надавати пристрої та послуги, яким ви можете довіряти, та водночас такі, що несуть позитивні зміни для навколишнього середовища. Ми пропонуємо широкий спектр гнучких рішень, які здатні адаптуватися під потреби клієнтів і виходять за межі апаратних засобів».



Під час ASUS Commercial Business Summit були продемонстровані продукти у восьми інтерактивних зонах, щоб побачити екосистему в дії. Тематичні зони охоплювали гібридні робочі сценарії в таких сферах, як готельний бізнес, освіта, роздрібна галузь, інженерний офіс, комп’ютерний клас тощо.



Серед цих рішень слід відзначити серію бізнес-ноутбуків ExpertBook та флагманську модель ExpertBook B9 (B9400).



За заявою ASUS, ExpertBook B9 — з масою 880 грамів це найлегший у світі 14-дюймовий бізнес-ноутбук, що відзначається не тільки портативністю, а й високою продуктивністю. Дизайн цього пристрою відзначено престижною нагородою Red Dot, а завдяки магнієво-літієвому сплаву, з якого виготовлений корпус, він також дуже міцний.



Ноутбук оснащений процесором Intel Core 11-го покоління з вбудованим графічним ядром Intel Iris Xe, а також підтримує встановлення двох SSD з можливістю створення масивів RAID0 та RAID1. Він також пропонує підтримку новітнього високошвидкісного інтерфейсу Thunderbolt 4, датчик наближення AdaptiveLock для зручної й безпечної авторизації в системі та технологію інтелектуального шумозаглушення, що забезпечує кришталево чисте звучання голосу під час онлайн-переговорів та відеоконференцій.



Модель ExpertBook B9 здатна працювати майже добу від одного заряду акумулятора, що в реальних умовах означає більше ніж добу експлуатації без дозаряджання.



Бізнес-ноутбук ASUS ExpertBook B9 оснащений великою кількістю засобів для захисту конфіденційних даних. Вбудований сканер відбитків пальців дозволяє розблокувати ноутбук одним дотиком, а вебкамера з підтримкою біометричної ідентифікації оснащена спеціальною шторкою, закривши яку, можна не боятися випадково активувати відеозв’язок. Для надійного зберігання паролів і шифрувальних ключів у ExpertBook B9 передбачено TPM-модуль.



Модель ExpertBook B9 виконана з урахуванням усвідомленого й дбайливого ставлення до навколишнього середовища. Сертифікація Energy Star 7.1 і рейтинг EPEAT Gold гарантують високу енергоефективність пристрою й зниження експлуатаційних витрат у довгостроковій перспективі.

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