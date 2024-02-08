lifecell запускає нові корпоративні тарифи

8 февраля 2024 г., 13:35

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За заявою lifecell, мобільний оператор запустив низку нових тарифних планів для корпоративних клієнтів. Основною перевагою нової лінійки є вдосконалене наповнення, зокрема використання мобільного інтернету за кордоном й пільгові умови для перенесених (MNP) номерів.



У кінці січня для корпоративних абонентів lifecell стала доступна нова лінійка тарифів: «Бізнес Стартап», «Бізнес Команда», «Бізнес Імпульс», «Бізнес Актив», «Бізнес Прогрес», «Бізнес Стартап» післяоплата, «Бізнес Команда» післяоплата, «Бізнес Імпульс» післяоплата, «Бізнес Актив» післяоплата, «Бізнес Прогрес» післяоплата.



Особливістю даних тарифів є те, що в більшості з них діє безлімітний інтернет, безлімітні дзвінки на lifecell, велика кількість хвилин для дзвінків на інші номери по Україні. В цих тарифах є можливість використовувати ГБ Інтернету в роумінгу в межах послуги «Гігабайти без кордонів».



Ще однією перевагою нових бізнес-тарифів в тому, що після використання основного пакета послуг можна замовити додатково «лайфселл Плюс» на вибір: інтернет в Україні та в роумінгу, або хвилини на інші мережі по Україні та інших. На вибір буде доступно дві опції з усього переліку, які будуть діяти кожного місяця. За бажанням їх можна змінити один раз на місяць на інші. Замовити додаткові послуги можна в особистому кабінеті клієнта «лайфселл Плюс» або за номером *141*31# та натиснути виклик.



«Нові бізнес-тарифи були спеціально розроблені с урахуванням потреб наших бізнес-абонентів в сучасних реаліях. Ми переконані, що з першого дня їх використання, клієнти відчують всі переваги, які вони пропонують. Крім того, завдяки акційним пропозиціям для нових корпоративних абонентів, більше нових клієнтів скористатися послугами нашої компанії», – коментує Оксана Деркач, начальник відділу рішень для корпоративного бізнесу lifecell.

Деталі про тарифи можна дізнатися на сайті в розділі для бізнес абонентів.



Починаючи з 1 лютого 2024 року стартувала акція для нових корпоративних абонентів. Підключившись на нову лінійку тарифів, клієнти отримають спеціальну вартість на щомісячний пакет послуг терміном на 6 місяців. Для тих компаній, які перенесуть мобільні номери від іншого оператора з повним його збереженням, буде діяти спеціальна вартість на постійній основі, поки абоненти користуватимуться тарифом Існуючи абоненти, які перешли від інших операторів до мережі lifecell, також можуть перейти на нові тарифи та скористатися всіма перевагами нових тарифів, зокрема спеціальною вартістю на щомісячний пакет послуг на постійній основі.

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