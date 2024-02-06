У мережі магазинів lifecell вже більше 470 торговельних точок

6 февраля 2024 г., 13:35

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Під брендом оператора мобільного зв’язку lifecell минулого року відкрились 48 нових магазинів у 18 областях України. Таким чином брендова мережа на кінець 2023 року перевищила 470 торговельних точок у 247 містах та містечках. Це майже відповідає рівню початку 2022 року. Загалом в цих салонах зв’язку зайняті близько 1000 працівників.

Нові магазини lifecell торік відкрились зокрема у містах, де раніше їх не було. Це стало важливим кроком до зближення з клієнтами та абонентами, які мешкають у різних регіонах країни, зокрема в містах Арциз, Бобровиця, Бурштин, Вільногірськ, Городня, Городок, Долинська, Єланець, Жовті Води, Іванків, Іршава, Кам’янець-Подільський, Коцюбинське, Лохвиця, Пирятин, Почаїв, Старий Самбір, Чорнобай, Ярмолинці.

В результаті військової агресії окупантів два магазини lifecell на тимчасово окупованих територіях було вщент зруйновано, а ще три в регіонах, близьких до бойових дій, пошкоджено. Однак пошкоджені магазини завдяки роботі команди вдалося відновити, забезпечивши абонентам безперервний доступ до послуг оператора.

Для зручності клієнтів lifecell поглибив співпрацю з поштовим сервісом Meest Express. Мобільний оператор обладнав точками видачі поштового оператора всі магазини, де можливо надавати такі послуги. Протягом 2023 року десятки тисяч клієнтів відвідали магазини lifecell для отримання чи відправки посилок.

Серед популярних сервісів клієнти торговельних точок lifecell найчастіше обирали встановлення застосунків та налаштування смартфонів. За допомогою сервісу компанії Hankuper у 2023 році десятки тисяч разів також встановлено застосунки lifecell (lifebox, BIP, TV+, Paycell, Мій lifecell). Також значно зріс попит на підключення додаткових сервісів та послуг («Вибір номера», «Тарифна підписка», «Мультисім» тощо). Завдяки співпраці з monobank в магазинах lifecell продали велику кількість банківських карток та товару через послугу «Покупка частинами».

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