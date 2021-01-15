LG совместно с Element AI развивают платформу для обмена данными про ИИ

15 января 2021 г., 15:37

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Президент и технический директор компании LG Electronics д-р Парк и генеральный директор компании Element AI Жан-Франсуа Ганье представили контент-хаб AIX Exchange на выставке CES 2021 для обсуждения будущего взаимодействия искусственного интеллекта и человека, а также чтобы предоставить комплексный цифровой отчет, включающий в себя подробные интервью с ведущими специалистами в области ИИ, защиты прав потребителей, дизайна и бизнеса.



AIX Exchange базируется на платформе уровней искусственного интеллекта (AIX), которая была запущена в рамках выставки CES в 2020 году. Платформа предлагает совместное определение достижений в области ИИ в потребительской сфере, сохраняя при этом акцент на разработках, ориентированных на потребности человека.



«Мы полагали, что на разных платформах ведется множество дискуссий между разными заинтересованными сторонами, и поэтому у нас появилось желание предложить представителям отрасли доступный способ обсуждения этих важных тем на единой платформе», — прокомментировал представитель LG доктор Парк. «Все наши усилия направлены не на то, чтобы отвечать на вопросы, а на то, чтобы задавать их в интересах конечного пользователя. Мы надеемся, что, поднимая различные дискуссии и обсуждая возможности, предоставляемые ИИ, мы сможем лучше понять, что поставлено на карту, и помочь общими усилиями сформировать будущее».



По оценкам McKinsey, технологии на базе искусственного интеллекта в состоянии приносить доход в размере от 3,5 до 5,8 трлн долларов США в год1. В то время как по оценке PwC, 30% рабочих мест в 29 странах, в которых проводилось исследование, рискуют стать автоматизированными уже к середине 2030-х годов.2



«Платформа AIX Exchange была создана для того, чтобы объединить широкий спектр экспертных взглядов и мнений о будущем ИИ и его применении в условиях жизни человека, а именно в домах, автомобилях, на рабочих местах и общественной жизни, — прокомментировал Ганье. Многие представители отрасли видят огромный потенциал данной технологии, но при этом обращают внимание и на риски и необходимость совместных усилий, чтобы сформировать и защитить наше будущее».

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