Konica Minolta предложит облачное решение AIRe Link для удалённой поддержки

15 января 2021 г., 15:04

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Компания Konica Minolta представила облачный сервис AIRe Link для удалённого обслуживания печатных устройств.



Как отмечается AIRe Link помогает бизнесу самостоятельно устранять неисправности при помощи дистанционного визуального осмотра и экспертных рекомендаций специалистов.



Сервис AIRe Link позволяет техническому специалисту Konica Minolta наблюдать за тем, что видит клиент, при помощи камеры смартфона или планшета. Для этого достаточно нажать на ссылку приглашения, полученную по SMS — устанавливать отдельное приложение не нужно. Сессия откроется в окне браузера. Чтобы начать работу, необходимо только создать аккаунт пользователя.



Технический специалист может использовать указатель или рисовать на изображениях. Благодаря такой визуальной навигации клиент сможет лучше понять, какая проблема возникла с устройством и быстрее её решить. Сервис прост в использовании и обеспечивает высокое качество видео и аудио.



В итоге AIRe Link позволяет оперативнее выявлять проблемы и в большинстве случаев справляться с ними удалённо. Инженеры сокращают количество поездок и, как следствие, экономят своё время и уменьшают расходы. Также AIRe Link повышает удовлетворённость клиентов и гарантирует безопасность в условиях пандемии.



Сервис AIRe Link был разработан в инновационном центре Konica Minolta как часть портфолио умных решений для коммуникации на рабочих местах. Он прошёл пилотное тестирование внутри компании в Европе. По его итогам специалисты отдела поддержки печатных устройств начали решать инциденты удалённо и меньше выезжать по запросам.



«Решение AIRe Link стало идеальным дополнением к нашим инструментам для управления сервисом. Оно позволяет увеличивать время бесперебойной работы печатной инфраструктуры заказчика, одновременно оптимизируя и наши бизнес-процессы. Сейчас мы активно используем AIRe Link для обмена опытом между нашими сервисными подразделениями», — отмечает Джеральд Помпер, начальник отдела обслуживания и поддержки Konica Minolta Business Solutions в Германии.



Однако AIRe Link помогает не только дистанционно устранять неисправности печатных устройств. Решение подходит и для промышленности, помогая обслуживать производственное оборудование.



Сейчас AIRe Link работает в формате бета-версии. Планируется, что полная производственная версия будет доступна через несколько месяцев.

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