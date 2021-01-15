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Apple выпустит MacBook Pro в дизайне iPhone 12 и вернет MagSafe

15 января 2021 г., 15:59
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Как сообщает издание Macrumors, аналитик Минчи Куо (Ming-Chi Kuo) из TF International Securities, регулярно публикующий свои прогнозы в отношении планов выпуска Apple, опубликовал очередную порцию предположений в отношении того, какими будут следующие MacBook Pro.

Куо предполагает, что Apple выпустит в линейке MacBook Pro ноутбуки с диагональю 14 и 16 дюймов. Причем по дизайну они будут отличаться от современных с плавными изгибами, конструкция будет «более рубленная, как  iPhone 12».

Аналитик прогнозирует, что компания вернется к использованию для зарядки MagSafe, и, вообще, оснастит MacBook Pro дополнительными портами, чтобы пользователям не приходилось использовать различные дополнительные устройства для подключения периферии.

Также совершенно неожиданно Куо сообщил, что вероятнее всего в новых моделях ноутбуков Apple откажется от использования сенсорной панели Touch Bar над клавиатурой и вернется к использованию обычных специальных кнопок.

Минчи Куо предполагает, что с выпуском новых MacBook Pro ноутбуки Apple будут полностью переведены на собственную процессорную платформу и вариантов с чипами  Intel больше не будет в этой линейке.

Новые модели MacBook Pro 14 и 16 дюймов выйдут в III кв., как полагает Куо.

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