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LG сделает доступными облачные игры Google Stadia на своих телевизорах

9 декабря 2021 г., 15:30
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LG сделает доступными облачные игры Google Stadia на своих телевизорах

LG Electronics объявила о доступности облачного игрового сервиса Google Stadia на своих смарт-телевизорах версии webOS 5.0 и webOS 6.0 в 22 странах.

Как заявила компания, встроенная поддержка игрового процесса Stadia на телевизорах LG Smart TV помогает обеспечить мгновенный доступ к высококачественным играм с поддержкой исключительной графики и частоты кадров на передовых дисплеях.

Сообщается, что сервис Stadia доступен для загрузки в магазине LG Content Store во всех 22 странах своего присутствия. Там представлено более 200 популярных игр, таких как Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, Assassin's Creed: Valhalla, Hitman 3, Baldur's Gate 3, а также есть доступ к постоянно растущему списку бесплатных игр и демоверсий, в которые можно играть с помощью совместимого контроллера, без предварительной загрузки.

Производитель подчеркивает, что телевизоры LG Smart TV поддерживают графику до 4K HDR и игровой процесс со скоростью 60 кадров в секунду, а также иммерсивный объемный звук 5.1. Устройства могут служить выбором для тех, кто ищет продвинутые игровые возможности без необходимости покупать отдельную консоль или дорогой игровой ПК.
 
В своей линейке компания выделяет телевизоры LG OLED, уже ставшие фаворитами среди геймеров во всем мире, обеспечивающие безупречное качество HDR-изображения, глубокий черный цвет и точную цветопередачу благодаря самоподсвечивающимся пикселям LG OLED. Более того, быстрое время отклика LG OLED в 1 мс и низкая задержка ввода без потери качества изображения дают дополнительные преимущества.

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