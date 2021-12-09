Приложения iOS продолжают собирать сигналы для таргетинга рекламы

9 декабря 2021 г., 16:15

0

Tweet

По данным вчерашней публикации Financial Times, ряд разработчиков приложений для iOS, включая Meta Platforms и Snap, продолжают собирать сигналы пользовательского уровня с iPhone, несмотря на недавнее внедрение функций, предназначенных для повышения конфиденциальности.

В силу занимаемых ею лидирующих позиций на рынке, изменения, которые Apple вносит в свою рекламную политику, могут оказать серьезное влияние на многомиллиардную индустрию цифровой рекламы. Так, новая функция прозрачности отслеживания приложений (App Tracking Transparency) обернулась для социальных медиакомпанияй потерей примерно 10 миллиардов долларов дохода.

App Tracking Transparency дебютировала в апреле этого года в новой версии мобильной операционной системы Apple, iOS 14.5. Она позволяет владельцам устройств решать самим, сможет ли приложение отслеживать их действия в приложениях и на веб-сайтах других компаний в рекламных целях.

Apple указывает, что приложения, для которых пользователи явно запретили трекинг, «не могут получать данные с устройства с целью его уникальной идентификации». Но на практике, как сообщает Financial Times, разработчики приложений часто вольно трактуют это ограничение, интерпретируя его как разрешение собирать такие данные для доставки целевой рекламы не отдельным пользователям, но целым их группам или «когортам».

Пока нет ясности, одобряет ли официально производитель iPhone такой подход, но несколько крупных разработчикам, включая оператора Snapchat Snap и Meta, компанию, ранее известную как Facebook, продолжают делиться сигналами пользовательского уровня, собираемыми с iPhone, при условии, что эти данные обезличены и агрегированы.

FT цитирует операционного директора Meta Шерил Сандберг (Sheryl Sandberg), якобы заявившую, что эта социальная сеть реализует многолетнюю инициативу по переориентации своей рекламной инфраструктуры на «использование более агрегированных или анонимных данных». Согласно вчерашнему отчёту, Snap также проинформировала инвесторов о том, что намерена использовать данные своих пользователей, в том числе тех, кто отказался от отслеживания, чтобы помочь брендам более эффективно контролировать эффективность рекламных кампаний.

По примеру Apple, в мае Google объявила, что потребует от разработчиков Android раскрывать, какие пользовательские данные и для чего собирают их приложения. Поисковый гигант также планирует заменить сторонние файлы cookie в браузере Chrome на песочницу Privacy Sandbox. Эта технология, уже подвергшаяся критике многочисленных регулирующих организаций по всему миру, призвана ограничить сбор данных рекламодателям, но сохранить им возможность персональной настройки рекламных акций в соответствии с предпочтениями потребителей.

Конференция DC Link Partner Day-2021 — 15 и 16 декабря!