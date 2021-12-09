Системний інтегратор Sitronics стає Seeton, розширює свою географію та експертизу

9 декабря 2021 г., 14:45

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Seeton, раніше відома на ринку під назвою Sitronics Telecom Solutions Ukraine, визначила нову бізнес-стратегію, зумовлену потребою бізнесу та держави у цифровізації. Компанія зосередиться на пріоритетних секторах, де найбільш затребувана ІТ-складова, – телекомунікаційному та банківському, промисловості, енергетиці, агро, ритейлі та посилюватиме співпрацю з державним сектором. Нова стратегія передбачає активізацію як в Україні, так і розширення присутності у країнах Східної Європи та Кавказу.

Як повідомляється, раніше в 2021 році Sitronics змінила власника, у зв'язку з чим було переглянуто стратегію розвитку та напрями діяльності. Також здійснено повноцінний ребрендинг, під час якого компанія змінила назву на Seeton, візуальний стиль та переглянула свою філософію – місію, цінності та принципи роботи.

З розширенням технологічної діяльності в системній інтеграції Seeton розвиває ІТ-консалтинг. Компанія активно працює у сфері інформаційної безпеки, бізнес-аналітики, серверів, систем зберігання даних та безпосередньо в консалтингу, допомагаючи компаніям та організаціям на основі аналітики й прогнозування комплексно розв’язувати завдання та планувати реалізацію ІТ-проєктів з урахуванням нинішніх і майбутніх потреб.

У Seeton уже сформовано команду ключових керівників на чолі з директором Богданом Хорощаком, який раніше очолював IBM в Україні.

«Ми поглиблюватимемо експертизу в ключових секторах, щоб допомогти бізнесу та суспільству отримувати нові вигоди від сучасних ІТ-рішень. Україна розвивається в загальносвітовому тренді цифровізації та рухається до цифрової держави. Тому ми впевнені, що тепер найвдаліший момент для змін і в нашій компанії, аби підтримати й посилити цей рух. Ба більше, тепер ми виходимо на міжнародний ринок і зможемо застосувати досвід роботи в Україні в інших країнах, які також ідуть шляхом цифровізації», – зазначив Богдан Хорощак, директор компанії Seeton.

У найближчі кілька років Seeton має намір інвестувати у розвиток компетенцій співробітників, розширення команди та інтенсивне навчання фахівців з існуючих та нових продуктів. Другий напрям інвестицій – розвиток бізнесу за кордоном. Seeton вже відкрив представництво в Азербайджані, де веде нові проекти з першими клієнтами, і планує подальший розвиток у Каспійському регіоні та в сусідніх з Україною державах.

У новій назві компанії об'єднані слова See і Tone – це підкреслює, що вона вміє бачити потреби клієнта, тримати руку на пульсі і, спираючись на власну експертизу, впливати на розвиток ринку. Новий дизайн бренду став більш лаконічним та динамічним. А ключовий елемент у назві – виразна буква «е» є відсилкою до таких стратегічно важливих цифрових процесів і напрямів як e-democracy, e-governance та e-сommerce.

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