LG анонсувала нові бізнес-монітори

21 октября 2024 г., 14:59

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Компанія LG Electronics (LG) запустила лінійку моніторів для бізнесу, куди увійшли 20 нових моделей, призначених для підвищення продуктивності та ергономічного комфорту на робочому місці. Компанія LG, відома своїми споживчими моніторами преміумкласу, націлюється на ринок B2B, пропонуючи монітори, що відповідають потребам різних професійних середовищ, від корпоративних і державних, до освіти, охорони здоров'я та творчих індустрій.



Бізнес-монітори LG UltraWide зі співвідношенням сторін 21:9 - це багатозадачні рішення з екранами високої роздільної здатності. Моделі 34BA85QE-B і 34BA75QE-B оснащені 34-дюймовими вигнутими IPS-дисплеями з роздільною здатністю QHD+ (3440×1440), які забезпечують чітке, детальне зображення і точність кольорів. Вони також забезпечують відмінну насиченість кольорів у широкому куті огляду, гарантуючи відсутність спотворень практично з будь-якої точки огляду.



Розширений формат екрана бізнес-моніторів LG UltraWide підходить для урядових диспетчерських, фінансових трейдерів, IT-розробників і програмістів, полегшуючи роботу в режимі багатозадачності та даючи змогу користувачам тримати відкритими кілька вікон одночасно. Модель 34BA85QE-B оснащена вбудованою вебкамерою і мікрофоном, що дозволяє проводити відеоконференції без використання додаткових пристроїв. Багатофункціональні бізнес-моделі LG UltraWide також пропонують режим Picture-by-Picture (PBP), зокрема, підтримують 2PBP, який спрощує робочий процес, даючи змогу користувачам відображати до двох вікон поруч одне з одним.



Крім того, завдяки наявності інтерфейсу USB-C 3.2 Gen 1 з можливістю подачі живлення (до 90 Вт), монітори LG UltraWide можуть заряджати під'єднані пристрої, одночасно відображаючи контент з них, що робить життя професіоналів ще зручнішим.



Монітори LG QHD націлені на роботу з клієнтами, наприклад, у центрах державних послуг, аеропортах і холах готелів. Вони мають ергономічну конструкцію з регульованими за висотою, кутом повороту та нахилом підставками, які забезпечують індивідуальний комфорт для кожного користувача. Така гнучкість відкриває широкі можливості для налаштування положення монітора. Наприклад, екран можна значно опустити, щоб забезпечити прямий зоровий контакт і краще спілкування між співробітниками та клієнтами. Крім того, увімкнення режиму Reader Mode допомагає знизити стомлюваність очей під час читання документів, що робить нові монітори зручнішими для тривалої роботи. Монітори також забезпечують комфорт для очей користувачів завдяки режиму Flicker Safe Mode, який зводить до мінімуму появу мерехтіння екрана.



Лінійка QHD містить два 27-дюймових варіанти з високою роздільною здатністю (моделі 27BA75QB і 27BA65QB), кожен з яких оснащений преміальним IPS-дисплеєм, що забезпечує чіткість зображення, широкий кут огляду, 99% охоплення колірної палітри sRGB і підтримку режимів SDR і HDR. Крім точної передачі кольору, обидві нові QHD-моделі відрізняються частотою оновлення 100 Гц. Щоб забезпечити сумісність з максимально широким спектром цифрових пристроїв і периферії, QHD-монітори LG оснащені безліччю варіантів підключення, таких як USB-C і HDMI.



Full HD-монітори LG добре підходять для роботи з даними або контентом з різних зовнішніх пристроїв, оскільки оснащені портами USB Type-C та іншими типами USB. Бізнес-монітори LG з IPS-панелями з роздільною здатністю Full HD (1920×1080) (моделі 27BA850 і 24BA850) випускаються в розмірах 27 і 23,8 дюйма й оснащені вбудованими динаміками та вебкамерами для проведення відеоконференцій. Кожен монітор також оснащений власним внутрішнім блоком живлення, що забезпечує надійну роботу і мінімізує безлад у робочому просторі.



Нові бізнес-монітори мають всесвітньо визнані сертифікати енергоспоживання та екологічності, включно з ENERGY STAR, EPEAT і TCO Certified. Full HD-моделі 27BA850, 24BA850, 27BA750, 24BA750, 27BA650 і 24BA650 отримали срібний рейтинг EPEAT, що свідчить про відповідність продукції широкому та надійному набору критеріїв, а також робить її більш екологічним варіантом покупки.



«Нові бізнес-монітори LG відповідають висхідному попиту на екрани з високою роздільною здатністю та ергономічні рішення для робочих місць», - говорить Ю. С. Лі (YS Lee), віцепрезидент і голова IT-підрозділу LG Business Solutions. «За допомогою наших моніторів B2B, що лідирують на ринку, ми прагнемо підтримати цифрову трансформацію робочої сили і підвищити ефективність роботи співробітників».

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