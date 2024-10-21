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SpaceX вивела на орбіту 20 широкосмугових супутників Eutelsat OneWeb

21 октября 2024 г., 14:08

SpaceX вивела на орбіту 20 широкосмугових супутників Eutelsat OneWeb

SpaceX запустила 19 жовтня останню партію супутників Eutelsat OneWeb V1 з каліфорнійської бази космічних сил Vandenberg на ракеті Falcon 9.

Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю, як і планувалося, приземлившись у посадковій зоні 4 Vandenberg приблизно через вісім хвилин після зльоту. Згідно з описом місії SpaceX, це був сьомий запуск і посадка для цієї ракети-носія.


Розгінний блок Falcon 9 продовжив доставлення 20 супутників на низьку навколоземну орбіту. Якщо все піде за планом, вони будуть виведені на орбіту протягом 20 хвилин, починаючи з 59-ї хвилини після старту.

Останній запуск Eutelsat OneWeb за допомогою SpaceX, що відбувся 20 травня 2023 року, збільшив угруповання компанії до 634 супутників. У той час Eutelsat OneWeb заявила, що нової партії з 16 супутників буде достатньо, щоб вивести свої послуги на світовий рівень.

«OneWeb перебуває на шляху до забезпечення глобального покриття цього року і вже в процесі масштабування послуг для клієнтів по всьому світу», - заявили тоді представники компанії. Нагадаємо, на той час компанія називалася OneWeb; злиття з Eutelsat відбулося у вересні 2023 року.

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