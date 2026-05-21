Dell PowerStore Elite - нове покоління сховищ із 6-кратним стисненням даних

Компанія Dell Technologies анонсувала вихід Dell PowerStore Elite - нової категорії сучасних платформ для зберігання даних, що поєднують програмні інновації з оновленою апаратною базою. Як повідомляє офіційний пресреліз, представлена лінійка включає три моделі: PowerStore 1500, 5500 та 9500. Система підтримує блокові, файлові навантаження, а також віртуальні машини та контейнери, забезпечуючи до 3 разів вищу продуктивність порівняно з попередніми поколіннями. Глобальний запуск платформи заплановано на липень 2026 року.

Апаратна частина PowerStore Elite базується на процесорах Intel Xeon Scalable, що пропонують на 50% більше ядер, пам'яті DDR5 та підтримці PCIe Gen 5. У корпусі висотою 3U система може розмістити до 40 накопичувачів, забезпечуючи ефективну ємність до 5,8 петабайта. Важливою особливістю став перехід на галузевий стандарт флешпам'яті E3 NVMe замість пропрієтарних рішень, що дозволяє уникнути прив'язки до одного постачальника та оптимізувати витрати. Мережеві можливості включають до 40 портів на один пристрій із підтримкою 64 Gb Fibre Channel та готовністю до 200/400 Gb Ethernet.

Однією з ключових переваг новинки став галузевий рекорд гарантованого стиснення даних у співвідношенні 6:1 (попередній показник становив 5:1). Це стало можливим завдяки вдосконаленню шляхів передачі даних та апаратному прискоренню стиснення. На програмному рівні PowerStoreOS 5.0 впроваджує інтелектуальний шлях даних (Autonomous Data Path), який використовує машинне навчання для оптимізації роботи з QLC накопичувачами, та прискорює операції читання метаданих на 70%.

Для захисту від сучасних кіберзагроз Dell представила інтегроване рішення Dell Cyber Detect, яке з'явиться у третьому кварталі 2026 року. Система використовує AI для виявлення програм-вимагачів на рівні байтів із точністю 99,99%, що дозволяє швидко ідентифікувати останню чисту копію даних для відновлення. Президент групи інфраструктурних рішень Dell Technologies Артур Льюїс (Arthur Lewis) підкреслив, що PowerStore Elite встановлює «золотий стандарт» для приватних хмар та AI навантажень, пропонуючи замовникам безшовну модернізацію без зупинки бізнес-процесів.

