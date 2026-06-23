Synology представила корпоративну систему зберігання даних PAS7700 класу All-Flash

23 июня 2026 г., 15:25

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Компанія Synology представила PAS7700 – систему зберігання даних класу All-Flash, створену для високопродуктивних бізнес-навантажень, віртуалізації, штучного інтелекту та критично важливих сервісів, інформує ELKO Ukraine. Нова платформа побудована на наскрізній NVMe-архітектурі та поєднує наднизькі затримки, високу швидкодію, безперервну доступність і комплексний захист даних. Система легко інтегрується в сучасні ІТ-середовища та допомагає будувати масштабовані рішення для потреб бізнесу, що зростають.

Однією з головних особливостей новинки стала повністю NVMe-архітектура, яка забезпечує швидкість роботи рівня enterprise для застосунків з інтенсивними операціями введення-виведення. Це особливо важливо для баз даних, платформ віртуалізації, аналітичних систем та сучасних AI-навантажень.

Архітектура Active-Active забезпечує безперервну доступність сервісів у режимі 24×7. Такий підхід дає змогу мінімізувати ризики простоїв і гарантує стабільну роботу критично важливих бізнес-процесів навіть у разі відмови окремих компонентів системи.

Важливою перевагою PAS7700 також є вбудовані механізми безпеки та захисту даних. Платформа допомагає підвищити стійкість до збоїв, загроз і втрати інформації, що особливо актуально для організацій, які працюють із великими обсягами критично важливих даних.

У сфері медіа та розваг система забезпечує швидку передачу великих відеофайлів у форматах 4K та 8K, ефективну спільну роботу команд монтажу й постобробки, а також централізоване керування цифровими активами. Це дає змогу прискорити виробничі процеси та зменшити час доступу до контенту.

Для напівпровідникової галузі PAS7700 оптимізована під робочі навантаження програмного забезпечення класу EDA (Electronic Design Automation). Низькі затримки доступу до даних і можливість одночасної роботи великої кількості користувачів роблять платформу ефективним інструментом для проєктування та моделювання складних електронних систем.

Інженерні та проєктні організації отримують можливість комфортно працювати з великими файлами AutoCAD, 3D-моделями та змішаними робочими навантаженнями на єдиній платформі. Висока продуктивність системи зберігається на всіх етапах реалізації проєктів – від проєктування до фінальної документації.

У промисловому виробництві PAS7700 може використовуватися для централізованого зберігання даних критично важливих віртуальних машин, ERP-систем і виробничих застосунків. Низькі затримки доступу до інформації та відсутність єдиних точок відмови допомагають забезпечити безперервність виробничих процесів.

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