HPE представила уніфіковані приватні хмари та дата-платформи для ери AI

19 мая 2026 г., 17:35

0

Tweet

Компанія Hewlett Packard Enterprise (HPE) анонсувала масштабне оновлення своєї екосистеми HPE GreenLake. Нові рішення у сфері приватних хмар, систем зберігання та захисту даних покликані спростити модернізацію ІТ-інфраструктури підприємств та підготувати їхні дані до інтеграції штучного інтелекту.



Головна концепція релізу - надання уніфікованої операційної моделі, яка дозволяє управляти віртуалізованими та хмарними навантаженнями в межах однієї платформи, уникаючи фрагментації інструментів та ризикованих міграцій.



«Підприємства стрімко модернізуються під вимоги AI та хмарних середовищ, що висуває нові вимоги до управління, захисту та масштабування, - зазначила Фідельма Руссо (Fidelma Russo), виконавчий віцепрезидент та технічний директор (CTO) підрозділу Hybrid Cloud в HPE. - Наші інновації допомагають впровадити єдину операційну модель, яка знижує сукупну вартість володіння (TCO) та зміцнює стійкість бізнесу».



Нова генерація приватного хмарного рішення від HPE пропонує гнучкий перехід від традиційної віртуалізації до сучасних архітектур.



Платформа тепер інтегрує Kubernetes, дозволяючи одночасно керувати віртуальними машинами (VM) та контейнерами з можливістю їхнього незалежного масштабування.



Системи базуються на новітніх серверах HPE ProLiant Gen12, які забезпечують вищу продуктивність на ват, кращу консолідацію навантажень та захист на базі чіпів HPE iLO.



ПЗ HPE Zerto тепер дозволяє здійснювати "живу" міграцію середовищ VMware на віртуальні машини HPE з безперервним захистом даних (CDP) та миттєвим відновленням у разі кібератак.



Інтегровано підтримку безвідмовного бекапу на рівні хоста через Veeam Data Platform, а також реплікацію в реальному часі через HPE StoreOnce з нульовими показниками RPO/RTO.



Платформа HPE SimpliVity отримала підтримку системи HPE Morpheus VM Essentials та інтеграцію з масивами StoreOnce Gen5.



HPE розширює свій уніфікований шар даних, орієнтуючись на прискорення конвеєрів штучного інтелекту.



HPE Alletra Storage MP X10000 тепер поєднує нативне файлове та об'єктне зберігання на одній платформі. Масив масштабується до 16 вузлів та 23 ПБ сирої місткості, пропонуючи 100% гарантію доступності даних. Підтримка технології RDMA для файлів та об'єктів (S3) оптимізує роботу з AI-навантаженнями (навчання, інференс, KV-кеш). Швидкість резервного копіювання сягає рекордних 2,5 ПБ/год.



HPE Alletra Storage MP B10000 отримав підтримку автономних AI-агентів, які самостійно виявляють та усувають проблеми зі сховищем у реальному часі. Також гарантується коефіцієнт стиснення даних 5:1 та архітектурна стійкість до відмови двох вузлів одночасно.



В HPE Data Fabric Software впроваджено діалоговий інтерфейс та автономного AI-асистента, що дозволяє керувати глобальним простором імен за допомогою розмовної мови. Платформа підтримує відкриті стандарти, такі як Apache Polaris, для надійного контролю та відповідності регуляторним вимогам.



Система HPE Zerto тепер працює в парі з захисними інструментами Microsoft Defender для виявлення загроз у реальному часі та скоординованого відновлення після інцидентів.



Системи HPE Private Cloud 4-го покоління, а також інтеграція з StoreOnce, Zerto та Veeam уже доступні.



Оновлення HPE Data Fabric Software також вже доступні.



Підтримка файлового сховища в HPE Alletra MP X10000 та AI-функції в HPE Zerto запланована на Q2 2026 року.



Уніфіковане управління VMs та контейнерами в HPE Private Cloud, інтеграція HPE SimpliVity з системами StoreOnce Gen5, масштабування Alletra X10000 до 16 вузлів, а також новий реліз Alletra B10000 очікується у Q3 2026 року.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet