HPE розширила лінійку суперкомп'ютерних рішень із прямим рідинним охолодженням

14 ноября 2024 г., 15:35

0

Tweet

Компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила про випуск нового портфеля інфраструктур для високопродуктивних обчислень (HPC) і штучного інтелекту (AI), що містить рішення HPE Cray Supercomputing EX і дві системи, оптимізовані для навчання великих мовних моделей (LLM), обробки природної мови (NLP) та навчання мультимодальних моделей. Нові суперкомп'ютерні рішення покликані допомогти глобальним замовникам прискорити наукові дослідження і винаходи.



«Постачальники послуг і держави, що інвестують у суверенні ініціативи в галузі AI, все частіше звертаються до високопродуктивних обчислень як до найважливішої основи, що дає змогу проводити масштабне навчання AI, яке прискорює відкриття й інновації», - каже Тріш Дамкрогер (Trish Damkroger), старший віцепрезидент і генеральний менеджер HPC & AI Infrastructure Solutions у HPE. «Наші замовники звертаються до нас, щоб прискорити розгортання систем AI та швидше й ефективніше реалізувати їхні переваги, використовуючи наші провідні у світі рішення для високопродуктивних обчислень і десятиліття досвіду в постачанні, розгортанні та обслуговуванні повністю інтегрованих систем».



Зазначається, HPE посідає провідні позиції, надаючи одні з найшвидших і енергоефективних суперкомп'ютерів у світі. Засновані на системах HPE Cray Supercomputing EX, нові пропозиції HPE для всього портфеля HPC лідерського класу призначені для дослідницьких інститутів, яким довірено розв'язання найбільших світових проблем, і урядових організацій, які розробляють суверенні ініціативи в галузі штучного інтелекту. Портфель заснований на першій у галузі 100% безвентиляторній архітектурі системи прямого рідинного охолодження та охоплює всі рівні суперкомп'ютерних рішень HPE, включно з обчислювальними вузлами, мережами та системами зберігання, які доповнені новим програмним забезпеченням.



Здатна забезпечити до 98304 ядер в одному корпусі, HPE Cray Supercomputing EX4252 Gen 2 Compute Blade являє собою найпотужнішу систему для суперобчислень в одній стійці. Завдяки восьми процесорам AMD EPYC 5-го покоління це обчислювальне лезо забезпечує перевагу щільності процесорів, даючи змогу замовникам реалізувати продуктивніші обчислення на тій самій площі. HPE Cray Supercomputing EX4252 Gen 2 Compute Blade буде доступний навесні 2025 року.



Щоб значно скоротити час виконання суперобчислювальних завдань, HPE Cray Supercomputing EX154n Accelerator Blade вміщує до 224 GPU NVIDIA Blackwell в одному корпусі. Завдяки суперчипу NVIDIA GB200 Grace Blackwell NVL4, кожне лезо прискорювача містить чотири графічні процесори Blackwell з під'єднанням NVIDIA NVLink, об'єднаних із двома CPU NVIDIA Grace через NVIDIA NVLink-C2C. Загальна доступність прискорювачів HPE Cray Supercomputing EX154n Accelerator Blade очікується до кінця 2025 року.



HPE Slingshot interconnect 400 - наступне покоління портфеля міжз'єднань HPE з підтримкою екзаскалаторів пропонує контролери мережевих інтерфейсів (NIC), кабелі та комутатори зі швидкістю 400 Гб/с. HPE Slingshot interconnect 400 забезпечує вдвічі більшу лінійну швидкість, як порівняти з попереднім поколінням, і пропонує такі функції, як автоматичне керування перевантаженнями й адаптивна маршрутизація для наднизької затримки на хості, що дає змогу замовникам виконувати великі робочі навантаження з використанням значно меншої мережевої інфраструктури. Ця версія HPE Slingshot буде доступна для кластерів на базі систем HPE Cray Supercomputing EX починаючи з осені 2025 року.



HPE Cray Supercomputing Storage Systems E2000 - високопродуктивна система зберігання даних, призначена для великомасштабних суперкомп'ютерів, яка більш ніж удвічі збільшує продуктивність вводу/виводу (I/O), як порівняти з попереднім поколінням. HPE Cray Supercomputing Storage Systems E2000 заснована на файловій системі Lustre з відкритим вихідним кодом і дає змогу краще використовувати обчислювальні вузли на базі CPU і GPU завдяки скороченню часу простою під час операцій введення/виведення. Система зберігання даних для високопродуктивних обчислень стане загальнодоступною на системах HPE Cray Supercomputing EX на початку 2025 року.



HPE Cray Supercomputing User Services Software - HPE представляє нове програмне забезпечення, яке покращує роботу користувачів під час виконання інтенсивних обчислювальних навантажень. HPE Cray Supercomputing User Services Software, доступне вже зараз, включає функції, які допомагають клієнтам оптимізувати ефективність системи, регулювати енергоспоживання і гнучко запускати різні робочі навантаження на суперкомп'ютерній інфраструктурі.



Компанія HPE продовжує випуск нової категорії серверів, що дозволяють замовникам спростити розгортання великих високопродуктивних кластерів AI. Сервери HPE ProLiant Compute XD, призначені для постачальників послуг і великих підприємств, що створюють власні моделі AI, використовують досвід компанії у встановленні та розгортанні великих систем AI. Для прискорення розгортання на місці доступні додаткові послуги HPE Services, що підтримують створення, налаштування, інтеграцію, перевірку і повне тестування рішення на сучасному виробничому комплексі HPE.



Технологія управління HPE Integrated Lights-Out (iLO), доступна тільки на серверах HPE ProLiant Compute, дає змогу обраному авторизованому персоналу отримати позасмуговий віддалений доступ до серверів, що підвищує безпеку, порівнюючи зі стандартним внутрішньосмуговим мережевим доступом.



Оптимізований з урахуванням співвідношення ціни та продуктивності, сервер HPE ProLiant Compute XD680 з повітряним охолодженням призначено для розв'язання складних робочих завдань із навчання, налаштування та складання висновків у сфері штучного інтелекту. Шасі, розроблене HPE, вміщує вісім прискорювачів Intel Gaudi 3 AI в одному компактному вузлі. Сервер HPE ProLiant Compute XD680 з Intel Gaudi 3 буде доступний у грудні 2024 року.



Для клієнтів, яким важливі продуктивність, конкурентні переваги та енергоефективність, буде доступна нова версія сервера HPE ProLiant Compute XD685 з графічними процесорами NVIDIA для прискорення навчання великих складних моделей AI. Сервер працює на базі восьми графічних процесорів NVIDIA H200 SXM Tensor Core або NVIDIA Blackwell GPU у п'ятистійковому шасі та використовує багаторічний досвід HPE в галузі рідинного охолодження для ефективного охолодження GPU, CPU і комутаторів. Версія сервера HPE ProLiant Compute XD685 з 8 GPU NVIDIA HGX H200 стане доступна на початку 2025 року.



Версію сервера HPE ProLiant Compute XD685 з вісьмома прискорювачами AMD Instinct MI325X і двома процесорами AMD EPYC було анонсовано раніше в жовтні. Сервери HPE ProLiant Compute XD є частиною комплексних пропозицій HPE у сфері AI, що містять HPE Private Cloud AI і сервери HPE ProLiant Compute DL.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора