Kingston представляє PCIe 5.0 SSD на 30,72 ТБ для дата-центрів нового покоління

12 мая 2026 г., 16:25

Компанія Kingston Digital Europe, підрозділ Kingston Technology з виробництва флешпам’яті, оголосила про розширення лінійки накопичувачів DC3000ME. Нова флагманська модель формату U.2 NVMe отримала значний обсяг у 30,72 ТБ, що покликано задовольнити потреби сучасних центрів обробки даних, що стрімко зростають, у щільності зберігання та продуктивності.



Накопичувач DC3000ME використовує переваги інтерфейсу PCIe 5.0, демонструючи швидкість послідовного читання до 14 ГБ/с та довільне читання до 2,8 мільйона IOPS.



Такі характеристики забезпечують миттєвий доступ до даних для найбільш ресурсомістких обчислень. Важливою перевагою є повна зворотна сумісність із PCIe 4.0, що дозволяє компаніям інтегрувати новинку в наявні серверні парки, готуючись до майбутнього оновлення платформ.



DC3000ME побудований на базі високонадійної пам'яті 3D eTLC NAND і оснащений системою захисту від раптової втрати живлення (PLP), яка гарантує збереження даних у критичних ситуаціях.



Для захисту конфіденційної інформації та відповідності стандартам безпеки в накопичувачі реалізовано 256-бітове шифрування AES та підтримка специфікацій TCG Opal 2.0 (самошифрований диск — SED).



«Вихід моделі DC3000ME на 30,72 ТБ - це важлива віха для портфоліо Kingston, - зазначив Тоні Холлінгсбі (Tony Hollingsbee), менеджер з бізнесу SSD Kingston в регіоні EMEA. - Оскільки середовища штучного інтелекту (AI), високої продуктивності (HPC) та хмарних обчислень продовжують масштабуватися, клієнти прагнуть максимізувати щільність зберігання без жодних компромісів щодо надійності. Наша новинка забезпечує саме такий баланс».



Kingston підтверджує надійність нових накопичувачів 5-річною обмеженою гарантією та безкоштовною технічною підтримкою, що є стандартом для корпоративного сегмента компанії.



Нова модель вже доступна для замовлення через офіційну партнерську мережу Kingston, пропонуючи операторам дата-центрів ефективний інструмент для модернізації інфраструктури в епоху великих даних.

