Lenovo демонструє концепти зі штучним інтелектом на MWC 2026

5 марта 2026 г., 14:35

0

Tweet

На MWC 2026 компанія Lenovo представила концепти від суббрендів Yoga та Legion – концепт Yoga Book Pro 3D і концепт Legion Go Fold – які демонструють прагнення компанії розширювати межі споживчих інновацій. Концепт Yoga Book Pro 3D вирішує прогалини у 3D-креативному процесі, усуваючи потребу в додаткових периферійних пристроях і спрощуючи взаємодію користувача. Концепт Legion Go Fold розвиває ідею адаптивності лінійки ігрових портативних пристроїв Legion Go завдяки модульності для ще ширшого спектра сценаріїв використання.



Створення 3D-контенту стрімко зростає разом із попитом на складніші інтерактивні досвіди у споживчому та корпоративному сегментах. Незалежно від того, чи це професійна діяльність, чи хобі, митці дедалі більше покладаються на 3D-технології. Очікується, що глобальний ринок 3D-дисплеїв без окулярів зросте утричі з 2025 до 2032 року. Додатковим драйвером є AI, який автоматизує редагування, візуалізацію та безліч інших процесів, дозволяючи користувачеві зосередитися безпосередньо на творчості.



Концепт Yoga Book Pro 3D створений як відповідь на ці тенденції. Він дозволяє працювати безпосередньо у тривимірному середовищі без додаткового обладнання завдяки 3D-дисплею, що не вимагає окулярів, який природно передає глибину, форму та просторові взаємозв’язки. Ноутбук оснащений подвійними дисплеями Lenovo PureSight Pro Tandem OLED, які підтримують складні інтерфейси та детальні робочі процеси, пов'язані зі створенням 3D-контенту.



Верхній екран Yoga Book Pro 3D підтримує перетворення 2D у 3D на основі власного програмного забезпечення Lenovo на базі штучного інтелекту та може за запитом користувача генерувати середовище для взаємодії з перетвореним об’єктом, що допомагає митцям швидко переходити від вихідних матеріалів до готових для редагування 3D-ресурсів. Жести без дотику, реалізовані через RGB-камеру, дозволяють масштабувати, обертати та взаємодіяти з об’єктами рухами рук, здійснюваними перед ПК.



Нижня частина ноутбука має сенсорний дисплей із snap-on pads – швидкими панелями доступу для налаштування освітлення, кута огляду та тону. Вони мінімізують переривання та допомагають залишатися в креативному потоці. Поки вибране зображення відображається на верхньому дисплеї ноутбука, snap-on pads відкривають відповідне налаштування параметрів у тому місці нижнього екрана, де вони розміщені, забезпечуючи інтуїтивне внесення змін.

Пристрій працює на базі процесора Intel Core Ultra 7 у поєднанні з графічним процесором NVIDIA GeForce RTX 5070, які з легкістю здатні обробляти складні 3D-завдання та рендеринг.



Сегмент портативних ігрових ПК стрімко зріс за останні кілька років, і лінійка портативних ігрових пристроїв Lenovo Legion Go очолює інновації в цьому напрямі – зокрема, після анонсу Legion Go Gen 2 на заході Lenovo Innovation World під час IFA 2025.



Lenovo Legion продовжує досліджувати, що саме робить лінійку Legion Go особливою, представляючи концепт Legion Go Fold – складаний портативний пристрій, який розширює ситуативну адаптивність девайса, поєднуючи знімні контролери з POLED-дисплеєм, що розгортається з 7,7” до 11,6”. Цей експериментальний концепт створений для геймерів, які не мають часу для гри перед телевізором або ПК, або не хочуть поєднувати ноутбук для роботи та портативну консоль для ігор під час подорожей.



Розширюваний дисплей концепту дозволяє використовувати пристрій у чотирьох окремих режимах, відкриваючи ще більше потенціалу для геймінгу в дорозі.

Стандартний портативний режим: 7,7-дюймовий дисплей із приєднаними контролерами працює як традиційний портативний пристрій, коли простір обмежений.



Режим вертикально розділеного екрана: екран можна розгорнути та підняти, що дозволяє грати на одному екрані, одночасно проводячи стрим або переглядаючи проходження на іншому.



Повноекранний режим: дисплей можна повернути на 90 градусів і знову приєднати контролери, щоб грати на повноцінному екрані 11,6”.



Режим ПК: користувачі, які хочуть грати з клавіатурою або скористатися досвідом традиційного портативного ноутбука, можуть використовувати комплектну бездротову клавіатуру з тачпадом для ігор, стримінгу, перегляду медіа або роботи. Як і в Legion Go Gen 2, правий контролер може використовуватися як вертикальна миша.



Концепт Legion Go Fold працює на базі процесора Intel Core Ultra 7 258V, який забезпечує виняткову продуктивність із високою енергоефективністю, максимізуючи тривалість ігрових сесій завдяки акумулятору місткістю 48 Вт·год. Пристрій оснащений 32 ГБ оперативної пам'яті, що забезпечує додатковий запас продуктивності під час запуску вимогливих ігор або роботи в режимі багатозадачності.



Окрім підтримки FPS Mode, у якому правий контролер працює як вертикальна миша, концепт Legion Go Fold також має невеликий екран на правому контролері. Він виконує функцію комбінованого тачпада, компактного дисплея для відображення показників продуктивності та інших налаштувань, а також містить програмовану гарячу клавішу.



У найближчі тижні Lenovo Qira буде впроваджено на понад 20 пристроях у портфоліо ПК Lenovo, що охоплює лінійки ThinkPad, Yoga, Legion та IdeaPad, шляхом поєднання бездротових оновлень та попереднього встановлення. Це включає випуск Idea Tab Pro Gen 2 як першого планшета Lenovo з цією функцією. Підтримка першої хвилі охоплює шість мов у дев’яти регіонах: англійська (США, Велика Британія, Індія), іспанська (США/Латинська Америка, Іспанія), французька (Франція), італійська (Італія), німецька (Німеччина) та португальська (Бразилія).



Lenovo Qira – це персональний адаптивний інтелект, створений на системному рівні та інтегрований безпосередньо в пристрої Lenovo і Motorola, а не накладений як окремий застосунок. Працюючи як єдиний інтелект на ПК, смартфоні, планшеті та портативних пристроях, Lenovo Qira розуміє контекст між застосунками та робочими процесами, підтримує безперервність між пристроями та проактивно допомагає на основі намірів користувача, допомагаючи залишатися в потоці будь-де.



Lenovo Qira розроблена для постійного розвитку, з’єднання великої кількості пристроїв та запуском нових можливостей і партнерств. У 2026 році цей розвиток пошириться на додаткові мови та пристрої, включаючи дебют на смартфонах Motorola, що ще більше посилить єдину AI-екосистему Lenovo та Motorola.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI