Концепт ThinkBook Modular AI PC: адаптивний дизайн для бізнес-обчислень на базі AI

Lenovo продовжує демонстрацію новинок і концептів на MWC 2026. Так було продемонстровано концепт ThinkBook Modular AI PC для впровадження більш адаптивного підходу до бізнес-обчислень на базі AI через інноваційний модульний дизайн. Створений для професіоналів, які змінюють режими роботи протягом дня, концепт зосереджений на ідеї «компактний у носінні, потужний у використанні», що дозволяє одному пристрою підтримувати продуктивність, спільну роботу та споживання контенту в різних сценаріях.



В основі концепту 14-дюймова надтонка основна система для підтримки декількох практичних конфігурацій дисплея. Додатковий дисплей можна встановити на верхню кришку для сумісного перегляду інформації або взаємодії при закритій кришці. Його також можна розмістити поруч із ПК за допомогою інтегрованої підставки, функціонуючи як повністю інтегрований портативний монітор для подорожей у вертикальній або горизонтальній орієнтації. Крім того, дисплей можна поміняти місцями з клавіатурою, щоб перетворити пристрій на систему з двома екранами. Залежно від конфігурації, загальна площа перегляду може масштабуватися приблизно до 19 дюймів, забезпечуючи розширену гнучкість робочого простору при збереженні портативності.



Ключові модульні елементи включають знімну клавіатуру з Bluetooth, модулі додаткового дисплея та змінні порти введення/виведення з підтримкою USB Type-A, USB Type-C та HDMI, що дозволяє пристрою переходити від компактної мобільності до розширеної продуктивності, зберігаючи стабільність системи, безпеку та продуктивність. Інтегровані конектори pogo-pin забезпечують надійне живлення та передачу даних між модулями, створюючи автономну, високоефективну систему для сучасних користувачів ноутбуків, яким потрібна адаптивна продуктивність в офісі, вдома чи в дорозі. Користувачі можуть адаптувати весь комплект під свій робочий процес у будь-який час і в будь-якому місці, а функції AI надають контекстну допомогу паралельно з основними завданнями, підкреслюючи прагнення Lenovo у подальшому дослідженні сфери модульних бізнес-пристроїв з AI.



Поряд з власними комерційними пристроями Lenovo продовжує досліджувати, як AI може підтримувати професіоналів інтуїтивно зрозумілими способами. Компанія Lenovo продемонструвала концепт Lenovo AI Workmate, розроблений для переосмислення взаємодії користувачів з інтелектуальними системами в повсякденній роботі.



Концепт Lenovo AI Workmate досліджує, як повсякденні дії людини можуть безпосередньо втілюватися в цифрові результати через природну взаємодію. Розроблений як постійно підключений настільний компаньйон, він підтримує письмову, голосову, жестову та просторову взаємодію з локальною обробкою даних AI на пристрої. Окрім звичайної допомоги, концепт розроблений для підтримки практичних бізнес-завдань, таких як сканування та резюмування документів, організація нотаток, допомога у створенні презентацій та інших робочих завданнях. У межах експериментальної моделі взаємодії концепт може проєктувати контент на прилеглі поверхні, такі як стіл або стіна, що підкреслює дослідження Lenovo просторових та фізичних можливостей штучного інтелекту, які простіше інтегруються в професійне середовище.

Концепт AI Work Companion поєднує функціональність AI та практичність апаратного рішення у формі настільного годинника. Функція «Thought Bubble» цього пристрою використовує AI для синхронізації завдань і розкладів з різних пристроїв користувача, щоб одним натисканням сформувати збалансований план на день. Вона також пропонує перерви в роботі та відстежує час перед екраном для кращого управління ризиком вигорання. Фокус пристрою не обмежується продуктивністю – він створений для допомоги у формуванні та підтримці здорового робочого ритму, передбачаючи ігрові взаємодії з користувачем і підсумковий звіт наприкінці тижня про виконані завдання.



Концепт Lenovo AI Work Companion також оснащений вбудованим порт-хабом із підтримкою високошвидкісного заряджання для підзарядки пристроїв з одночасним зменшенням безладу на робочому столі. Крім того, він має програмовані кнопки, що дозволяють налаштовувати функціональність відповідно до вподобань користувача.

