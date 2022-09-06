Lenovo T1 Wearable Display – окуляри, що створюють особистий робочий простір

6 сентября 2022 г., 17:15

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Компанія Lenovo оголосила про випуск нового персонального дисплея Lenovo Glasses T1 для споживання контенту на ходу. Окуляри сумісні з багатьма сучасними смартфонами, планшетами та ноутбуками з повноцінним інтерфейсом USB-C. Вони дозволяють користувачам насолоджуватися контентом за рамками обмеженого розміру екрана мобільних пристроїв.



Нові окуляри призначені не лише для розваг та ігор. Оскільки гібридна форма зайнятості стала новою нормою, професіонали прагнуть більше встигати на своїх мобільних пристроях, але робота над важливими для бізнесу документами в громадських місцях завжди є ризикованою. Окуляри Lenovo Glasses T1 створюють особистий робочий простір для працівника, прихований від сторонніх очей.



Крім більшості повнофункціональних пристроїв Windows, Android та MacOS з роз'ємом USB-C, Lenovo Glasses T1 можна підключати до пристроїв iOS з роз'ємом Lightning через додатковий адаптер. Для максимального комфорту при тривалому використанні, очки оснащені змінними затискачами для носа та дужками, які можна регулювати, і підтримують рецептурні лінзи завдяки оправі, що входить в комплект.



Lenovo Glasses T1 базується на технології Micro OLED, що забезпечує коефіцієнт контрастності 10000:1. Їх екран має роздільну здатність 1920×1080 для кожного ока, а його частота оновлення становить 60 Гц. Конструкція передбачає вбудовані високоточні динаміки.



Висока ефективність оптики та низьке загальне енергоспоживання роблять окуляри Lenovo Glasses T1 чудовим рішенням для перегляду потокового відео або ігор з підключених мобільних пристроїв протягом кількох годин, без ризику розрядження акумуляторів під’єднаних пристроїв.



«Щодня люди у всьому світі все частіше використовують мобільні пристрої для розваг та підвищення продуктивності, — розповідає Ерік Ю (Eric Yu), старший віцепрезидент та генеральний менеджер Lenovo SMB Group. — Площа екрана інколи може бути великим недоліком. З таким рішенням, як Lenovo Glasses T1, користувачі отримують приватний портативний екран великого розміру, що допоможе взяти максимум користі від телефонів та ноутбуків».

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