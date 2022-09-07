 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

За минулу добу відновлено електропостачання 24 тисячам споживачів

7 сентября 2022 г., 8:15

Міністерство енергетики України повідомило про роботу енергосистеми України на 6 вересня 2022 року.

За минулу добу відновлено електропостачання близько 24 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії:
У Запорізькій області – 17,9 тисячам,
У Харківській – 4,1 тисячам,
У Донецькій – 1,6 тисячам,
У Дніпропетровській – 400 споживачам.

Знеструмленими залишаються 796 населених пунктів, загалом близько 614,8 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 373 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Миколаївській – 34,3 тисяч, Харківській – близько 29,4 тисяч споживачів.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  