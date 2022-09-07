За минулу добу відновлено електропостачання 24 тисячам споживачів

7 сентября 2022 г., 8:15

Міністерство енергетики України повідомило про роботу енергосистеми України на 6 вересня 2022 року.



За минулу добу відновлено електропостачання близько 24 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії:

У Запорізькій області – 17,9 тисячам,

У Харківській – 4,1 тисячам,

У Донецькій – 1,6 тисячам,

У Дніпропетровській – 400 споживачам.



Знеструмленими залишаються 796 населених пунктів, загалом близько 614,8 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 373 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Миколаївській – 34,3 тисяч, Харківській – близько 29,4 тисяч споживачів.

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