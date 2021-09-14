Lenovo расширяет использование OLED в портативных компьютерах

14 сентября 2021 г., 13:02

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Сделанные на Lenovo Tech World 2021 анонсы, связанные с направлением персонального компьютинга, показали растущий интерес к применению прежде казавшихся запредельно дорогими OLED-матриц.

Среди объявлений компьютерной техники персонального использования, приуроченных к глобальной конференции Lenovo Tech World 2021, прежде всего отмечу анонс новых ноутбуков премиум-класса: заявленного как самый легкий в мире 14-дюймовый OLED-лэптоп Lenovo Yoga Slim 7 Carbon и 16-дюймового ультратонкого Lenovo Yoga Slim 7 Pro.



Новые ультратонкие 14-дюймовые ноутбуки Yoga Slim 7 Carbon позволяют раскрывать экран на 180°

При толщине 14,9 мм масса Yoga Slim 7 Carbon составляет 1,1 кг. Эта модель базируется на 8-ядерном мобильном процессоре AMD Ryzen 7 5800U и дискретной графике NVIDIA GeForce MX450. В оснащении новинки – до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и SSD M.2 емкостью до 1 ТБ, а также батарея мощностью 61 Вт/ч с двойным зарядным устройством, что призавнообеспечить простоту быстрой зарядки Rapid Charge Express в дороге. Заряда в течение 15 минут достаточно, чтобы получить до 3 часов автономной работы. Всего же время автономной работы достигает 14,5 часов. Yoga Slim 7 Carbon прошел испытания на долговечность военного уровня (MIL-STD 810H), что делает его достаточно прочным, чтобы выдерживать ежедневные физические воздействия.

Установленная в новинке 14-дюймовая QHD+ OLED-панель окружена с четырех сторон узкими рамками и имеет соотношение сторон 16:10. Она получила сертификаты Dolby Vision и VESA DisplayHDR 500 True Black, поскольку ее максимальная яркость составляет 600 нит. Точность цветопередачи подтверждается заводской калибровкой при Delta E <2, для дисплея заявлен охват 100% цветовой гаммы DCI-P3. Он даже сертифицирован TÜV Eye Comfort для улучшения здоровья глаз благодаря слабому синему свету. Доступен сенсорный экран, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass.

Появление ноутбука Lenovo Yoga Slim 7 Carbon в рознице США ожидается в октябре по ориентировочной розничной цене $1290.



В модели Yoga Slim 7 Pro устновлена IPS-матрица с максимальной яркостью 500 нит и с частотой обновления до 120 Гц. Поэтому она сертифицирована VESA DisplayHDR 400 и обеспечивает цветовой охват 100% системы sRGB. Аппаратная платформа новинки включает мобильный процессор AMD Ryzen 7 5800H и дискретную графику до NVIDIA GeForce RTX 3050, поскольку может быть обеспечен тепловой пакет 80 Вт. Их дополняют 16 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR и до 1 ТБ PCIe M.2 SSD. Аккумулятор мощностью 75 Вт*ч поддерживает технологию Rapid Charge Boost. Толщина корпуса новинки – 17,4 мм, а ее вес – 2,1 кг.



При толщине корпуса 17,4 мм 16-дюймовые ноутбуки Yoga Slim 7 Pro оснащаются процессорами AMD Ryzen 7 5800H и дискретной графикой до NVIDIA GeForce RTX 3050

Модель Lenovo Yoga Slim 7 Pro ожидается также в октябре со стартовой ценой $1449.

Если в ноутбуках OLED-панели пока воспринимаются, как нечто исключительное, то в планшетах AMOLED-матрицы не кажутся изыском. Вероятно, это связано с тем, что эта технология уже заняла прочные позиции в сегменте смартфонов, который весьма близок к планшетам. Тем не менее, AMOLED-экраны редкость и в последних, тем интереснее было узнать, что в линейке Lenovo появилась премиальная модель Lenovo Tab P12 Pro, как раз оснащенная AMOLED с диагональю 12,6 дюйма и разрешением 2560x1600.

О выдающихся возможностях этого дисплея говорит тот факт, что он обеспечивает цветовой охват 107% системы NTSC. А его максимальная яркость 600 нит позволила получить сертификацию HDR10+.

Аппаратная платформа новинки включает процессор Snapdragon 870 и до 8 ГБ оперативной памяти. Коммуникационная функциональность планшета обеспечивается Qualcomm FastConnect 6800, благодаря чему он может работать с беспроводными сетями Wi-Fi 6. Доступна и опция поддержки технологии 5G в полосе до 6 ГГц. Встроенный аккумулятор мощностью 10200 мАч позволяет непрерывно работать на одном заряде до 17 часов.

При выполнении творческих задач на Tab P12 Pro окажет помощь стилус Lenovo Precision Pen 3, предлагаемый дополнительно. Он может также выполнять функцию пульта дистанционного управления для медиаплеера и двух встроенных камер планшета.

Заявлено, что планшет Lenovo Tab P12 Pro с поддержкой только Wi-Fi обойдется в $610 и появится в американской рознице в октябре.

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