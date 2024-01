Lenovo представила на CES 2024 рішення концепції "Штучний інтелект для всіх"

11 января 2024 г., 9:35

На виставці CES 2024 компанія Lenovo представила повну лінійку з понад 40 нових пристроїв і рішень на базі штучного інтелекту, що сприяють реалізації концепції "Штучний інтелект для всіх" (AI for All). Серед них відмітимо, що Lenovo продемонструвала сегмент нових користувацьких пристроїв: ноутбуки з ШІ Yoga, які сприяють творчому процесу, планшет для ігор та навчання Lenovo Tab M11, а також ноутбуки Lenovo IdeaPad, розроблені для повсякденного використання.



Новітня лінійка ноутбуків Lenovo Yoga на базі Windows 11 поставляється з Lenovo Yoga Creator Zone — ексклюзивним програмним забезпеченням для творців, художників і всіх, хто хоче використовувати можливості штучного інтелекту в простий і приватний спосіб, не забуваючи про безпеку. Lenovo Yoga Creator Zone пропонує генерацію зображень, яка перетворює текстові описи або ескізи на приголомшливі візуальні ефекти без складних підказок, кодів або налаштувань. Користувачі просто вводять те, що вони хочуть побачити, і система миттєво створює візуальне втілення.



Нове покоління ноутбуків Lenovo Yoga представлене моделями Lenovo Yoga Pro 9i (16") та Lenovo Yoga 9i 2-в-1 (14"), остання з яких постачається в комплекті зі стилусом Lenovo Smart Pen та чохлом. Обидва ноутбуки преміумкласу, розроблені для творчих людей із високими вимогами, відповідають стандарту міцності MIL-STD-810H1 і оснащені найсучаснішими компонентами. Зокрема новітніми процесорами Intel Core Ultra для продуктивності, фізичним чипом Lenovo AI Core Chip, який забезпечує функцію штучного інтелекту, а також потужними акумуляторами зі швидким заряджанням для безперервної творчості. Максимізувати продуктивність процесорів Lenovo AI Core та Intel Ultra в Lenovo Yoga Pro 9i (16") допомагає Lenovo X Power — рішення для налаштування на основі машинного навчання, яке покращує виконання творчих завдань, таких як 3D-візуалізація та корекція кольору в кіно, розподіляючи обчислювальну потужність для оптимізації продуктивності, часу роботи від акумулятора та ефективності охолодження. Обидві моделі оснащені клавішею Copilot, що забезпечує швидкий доступ до повсякденного ШІ-компаньйона.

Copilot у Windows 11 використовує можливості штучного інтелекту для надання релевантних відповідей, узагальнення електронних листів, створення зображень тощо.



Доповнюють лінійку Lenovo Yoga ще чотири нові ноутбуки. Серед них — Lenovo Yoga Slim 7i (14") для користувачів, що цінують мобільність, — тонкий і легкий пристрій преміумкласу Intel Evo Edition, оснащений процесорами Intel Core Ultra та OLED-екраном WUXGA. Lenovo Yoga Pro 7i (14") і Lenovo Yoga Pro 7 (14") — це ноутбуки для творчих людей, оснащені процесорами Intel Core Ultra або процесором AMD Ryzen 7 8845HS, графічним процесором NVIDIA GeForce RTX 4050, схваленим NVIDIA Studio, а також дисплеями LCD або OLED з роздільною здатністю 3K та PureSight Pro.



Для ще більшого підвищення продуктивності Lenovo Yoga Book 9i (13"), повнорозмірний ноутбук з двома OLED-екранами, тепер оснащується новими процесорами Intel Core Ultra, OLED-екраном PureSight з роздільною здатністю 2,8K і саундбаром Bowers & Wilkins, що обертається. Він також може бути оснащений різноманітним програмним забезпеченням для підвищення креативності. Серед таких програм є Smart Launcher для групування часто використовуваних застосунків для підвищення ефективності, розширена віртуальна клавіатура, що дозволяє користувачам виражати свою індивідуальність за допомогою скінів, штучний інтелект для покращення почерку та багато іншого. І останнє, але не менш важливе — нові ноутбуки Lenovo Yoga 7i 2-в-1 (16") та Lenovo Yoga 7i 2-в-1 (14") трансформуються та відповідають творчим потребам митців, які цінують мобільність.



Створений для розваг, розроблений для навчання, планшет Lenovo Tab M11 є пристроєм для студентів, поціновувачів кіно та художників, які люблять малювати. Планшет оснащений стилусом Lenovo Tab Pen, який забезпечує досвід письма та малювання і постачається з попередньо встановленим програмним забезпеченням преміумкласу, що підвищує зручність використання. Це застосунок Nebo для перетворення рукописного тексту на цифровий, MyScript Calculator 2 для розв'язання рівнянь і функцій у режимі реального часу та WPS Office для легкого перегляду та редагування документів.



Нова ігрова екосистема компанії Lenovo дебютувала на виставці CES 2024 з пристроями та аксесуарами, програмним забезпеченням і сервісами для Windows 11, які забезпечують потужність, тепловіддачу, графіку, переваги ШІ та свободу у створенні комплексної системи для геймінгу. Нове портфоліо пристроїв Lenovo Legion 9-го покоління включає нові 16-дюймові ігрові ноутбуки та станції:

• Lenovo Legion 7i (16"), Lenovo Legion 5i (16") та Lenovo Legion Slim 5 (16") призначені для геймерів, яким потрібен ноутбук, що впорається з улюбленими іграми та продуктами STEM.

• Lenovo Legion 9i призначений для тих, хто вимагає найкращого в іграх та створенні контенту.

• Lenovo Legion Pro 7i (16") та Lenovo Legion Pro 5i (16") — для геймерів, яким важливий стильний дизайн та дисплей з максимальною частотою кадрів (FPS).

• Legion Tower 7i та Legion Tower 5i — для тих, хто потребує додаткової потужності висококласної ігрової станції.



Крім того, новинками цього року стали ігрові ноутбуки Lenovo LOQ 15IRX9, Lenovo LOQ 15IAX9I, Lenovo LOQ 15IAX9 та Lenovo LOQ 15AHP9 з ігровою станцією Lenovo LOQ Tower 17IRR9 для гравців, які починають свій шлях у геймінгу. Доповненням до оновленої екосистеми стали нові аксесуари — бездротова ігрова RGB-миша Lenovo Legion M410 та мініклавіатура Legion K510 Pro, а також нове програмне забезпечення Lenovo AvatarMaster.

В основі нової ігрової лінійки лежить сімейство фірмових апаратних ШІ-чіпів LA від Lenovo, що надають переваги ноутбукам лінійки Lenovo Legion та Lenovo LOQ. Вперше представлені на виставці CES 2023, ШІ-чіпи LA стали ще потужніші та забезпечують ігровим лінійкам Lenovo вищі показники FPS та кращу енергоефективність. Нова ігрова екосистема Lenovo містить широкий вибір ігрових ноутбуків, станцій, моніторів, аксесуарів та портативну ігрову консоль Lenovo Legion Go, анонсовану на виставці IFA 2023.



Виводячи стрімінг та колаборації на новий рівень, деякі системи Lenovo Legion, включаючи моделі Legion 7i та Legion 5i, тепер оснащені додатком AvatarMaster. Новий застосунок на основі ШІ перетворює профілі користувачів на цифрові 3D-аватари з широкими можливостями кастомізації — від зовнішнього вигляду, рис обличчя до одягу та аксесуарів. Створивши та налаштувавши свої аватари, користувачі зможуть транслювати анімовану цифрову версію себе на різних платформах — під час відеоконференцій, ігрових сесій тощо.

