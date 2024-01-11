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Держава вперше законтрактувала роботизовані турелі «ШаБля»

11 января 2024 г., 8:25

Держава вперше законтрактувала роботизовані турелі «ШаБля»

Куленепробивна автоматизована система під кулемети «ШаБля» допомагає бійцям дистанційно знищувати ворога. Завдяки цьому турель зберігає життя та здоровʼя кулеметників. Розробка перейшла зі стартапу в сталий проєкт, який контрактує держава.

«Наша задача – допомагати створювати інновації, аби вони швидше доходили до поля бою, швидше застосовувались, ми отримували зворотний звʼязок і цих інновацій більшало», – каже Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

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