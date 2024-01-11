Micron першою виводить на ринок пам'ять LPCAMM2 на базі LPDDR5X

11 января 2024 г., 10:25

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Компанія Micron Technology представила, за її заявою, перший у галузі стандартний модуль пам'яті з низьким енергоспоживанням (LPCAMM2) місткістю від 16 до 64 ГБ, який забезпечує вищу продуктивність, енергоефективність, економію місця і модульність для ПК. LPCAMM2 - це перший новий формфактор для клієнтських ПК з моменту появи дворядних модулів пам'яті малого об'єму (SODIMM) у 1997 році. За заявою виробника, оперативна пам'ять LPDDR5X DRAM від Micron, вбудована у формфактор LPCAMM2, забезпечує зниження енергоспоживання на 61% і підвищення продуктивності на 71% у таких важливих робочих навантаженнях PCMark 10, як веббраузинг і відеоконференції, а також економію місця на 64% порівняно з SODIMM.



У міру того як генеративний штучний інтелект (GAI) дедалі ширше застосовується на клієнтських ПК, продуктивність підсистеми пам'яті стає дедалі важливішою. LPCAMM2 забезпечує необхідну продуктивність для опрацювання робочих навантажень AI на ПК і надає потенціал для масштабування застосунків, які потребують високопродуктивного та малопотужного рішення в компактному й модульному формфакторі, з можливістю оновлення DRAM із низьким енергоспоживанням у міру розвитку потреб клієнтів.



"Micron перетворює досвід користувачів ноутбуків за допомогою продукту LPCAMM2, який забезпечить кращу у своєму класі продуктивність на ват у гнучкому модульному формфакторі", - говорить Правін Вайдьянатан, віцепрезидент і генеральний менеджер Micron Compute Products Group. "Цей перший у своєму роді продукт розширить можливості ноутбуків з підтримкою штучного інтелекту, обсяг пам'яті яких може бути збільшений у міру розвитку технологій і потреб клієнтів".



Зазначено, лідерство Micron у JEDEC і співпраця з ключовими OEM-виробниками клієнтських ПК і представниками екосистеми допомогли спроєктувати та розробити формфактор LPCAMM2. Крім розробки продукту, впровадження цього нового типу пам'яті зажадало численних інновацій в тестовому обладнанні, методологіях тестування і технологіях автоматизації, які забезпечать ефективне нарощування виробництва. Додаткові переваги LPCAMM2 від Micron включають:



Вища продуктивність з LPDDR5X для досягнення швидкості до 9600 Мбіт/с проти 5600 Мбіт/с у поточних DDR5 SODIMM.



До 80% економії енергії в режимі очікування для збільшення часу роботи від батареї.



Підвищення продуктивності до 7% для робочих навантажень, пов'язаних зі створенням цифрового контенту.



Підвищення продуктивності до 15% у робочих навантаженнях у тестах PCMark 10.



Модульність, що забезпечує критично важливі функції обслуговування для корпоративних ІТ-користувачів і адміністраторів.



Єдина друкована плата для всіх обсягів модулів забезпечує гнучкість ланцюжка постачання для OEM- і ODM-клієнтів.



Спрощена маршрутизація материнської плати порівняно з SODIMM.



Роздрібні продукти Crucial LPCAMM2 дають змогу користувачам ноутбуків оновлювати конфігурацію системної пам'яті



"LPCAMM2 - це новий динамічний формфактор для екосистеми ПК, що забезпечує вищу продуктивність, масштабований обсяг пам'яті та збільшений час автономної роботи для мобільних робочих станцій і тонких і легких ноутбуків", - говорить Ясумічі Цукамото, виконавчий директор і видатний інженер відділу розробки комерційних продуктових рішень Lenovo. Ми пишаємося нашими міцними відносинами та спільними розробками з Micron, завдяки яким ми одними з перших вивели на ринок цю пропозицію гнучкої пам'яті для наших клієнтів. На додаток до поліпшення користувацького досвіду, пам'ять із низьким енергоспоживанням, використовувана в цих модулях, відповідає нашим цілям щодо зниження енергоспоживання в наших ноутбуках".



"Intel і Micron у тісній співпраці з ключовими лідерами індустрії ПК переосмислюють простір клієнтських ПК шляхом розробки оптимізованих нових конструкцій платформ на базі формфактора LPCAMM2 від Micron. Технічні переваги технології LPCAMM2 дають змогу Intel та її партнерам з екосистеми просувати стійкі рішення на базі технології пам'яті з низьким енергоспоживанням і нові захопливі проєкти ПК для епохи штучного інтелекту", - говорить д-р Дімітріос Зіакас, віцепрезидент Intel із технології пам'яті та вводу-виводу. "Ми продовжуємо співпрацювати з екосистемою, прокладаючи шлях для майбутнього впровадження та інновацій".



Micron також запропонує кінцевим споживачам пам'ять Crucial LPCAMM2, щоб користувачі ноутбуків, як-от геймери, професіонали, що працюють у режимі реального часу, і творці контенту могли самостійно оновлювати свою пам'ять, що є першим досягненням у галузі для пам'яті з низьким енергоспоживанням завдяки можливості оновлення цього нового формфактора. Продукти Crucial LPCAMM2 будуть доступні в першій половині 2024 року на сайті www.crucial.com.

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