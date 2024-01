Главная » Новости Lenovo анонсувала нові ПК з ШІ ThinkBook та робочі станції ThinkCentre neo 10 января 2024 г., 13:35 0

Tweet На виставці CES 2024 компанія Lenovo анонсувала нові продукти ThinkBook, настільні комп’ютери ThinkCentre та аксесуари для малого та середнього бізнесу з інноваційними функціями, “розумною” конструкцією та вдосконаленнями зі штучним інтелектом.



Новий ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid — це гнучке гібридне рішення з базовою системою ноутбука та планшетом, які можуть працювати незалежно або разом, а сам пристрій може плавно перемикатись між форматами ноутбука та планшета. Рішення пропонує унікальну інновацію, що забезпечує гібридний досвід з операційними системами Windows і Android.



ThinkBook 13x Gen 4 — це ноутбук Intel Evo Edition з тривалим часом автономної роботи та перший ноутбук Lenovo для малого та середнього бізнесу з нейтральним викидом вуглецю.



ThinkBook 14 i Gen 6+2 — це універсальний та “розумний” ноутбук з якісним 14,5-дюймовим дисплеєм 3K і портом TGX, який підтримує нову док-станцію ThinkBook Graphics Extension (TGX), що підвищує обчислювальну потужність ШІ.



Компанія Lenovo також представляє оновлений ThinkBook 16p Gen 5, який поєднує потужність і елегантність із підтримкою нової системи Magic Bay Studio, яка включає камеру 4K3 та вбудовані динаміки. ThinkCentre neo Ultra використовує останні технології, щоб створити нове покоління ПК зі штучним інтелектом ультрамалого формфактора, а моноблок ThinkCentre neo 50a Gen 5 тепер буде доступний у формфакторах 24 і 27 дюймів. Ноутбуки Lenovo ThinkBook, настільні комп’ютери ThinkCentre neo та Magic Bay Studio — це новітні продукти та аксесуари, які демонструють інновації та лідерство Lenovo на ринку малого та середнього бізнесу.



Крім того, на виставці CES компанія Lenovo демонструє два унікальні концептуальні пристрої. Mechanical Energy Harvesting Combo — це продукт, який використовує механічний рух і сонячне світло для живлення миші та клавіатури, усуваючи потребу в зовнішній зарядці. Миша та клавіатура ергономічно розроблені таким чином, щоб забезпечити користувачеві комфорт і високий рівень залученості в роботу. Продукт також підтримує режими бездротового підключення Bluetooth і 2.4G, що забезпечує легке під’єднання до кількох пристроїв.



Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 SPE — це революційна та інноваційна концептуальна розробка, яка може похвалитися високою продуктивністю та вишуканим зовнішнім виглядом і задає тренд кришок ноутбуків з “розумною” персоналізацією кольору. Завдяки апаратним і програмним алгоритмам Lenovo та використанню технології E Ink Prism користувачі можуть налаштувати зовнішню панель ноутбука, прикрасивши її різними візерунками та створюючи унікальний зовнішній вигляд пристрою. Ця концепція підтримує до тисячі різних зображень, що дозволяє користувачам виражати свою індивідуальність і творчі погляди. Завдяки технології наднизького енергоспоживання від E Ink і дизайну системи Lenovo верхня кришка, що змінює колір, не вплине на час роботи батареї, а також верхня кришка може продовжувати змінювати свій дизайн, навіть якщо пристрій вимкнено. На виставці CES 2024 Lenovo представить чотири варіанти дизайну, включаючи дві різнобарвні схеми, динамічний годинник і мультисистемну взаємодію, які пропонують різні та унікальні переваги для користувачів.



Комп’ютери Lenovo ThinkBook, анонсовані сьогодні, оснащені процесорами Intel Core Ultra, що є однією з найзначніших змін в архітектурі ПК за останні роки. Процесори Intel Core Ultra оснащені вбудованим прискорювачем штучного інтелекту під назвою нейронний процесор (NPU), який забезпечує енергоефективну акселерацію ШІ, що прискорює його робочі процеси.



Користувачі ThinkBook матимуть переваги від вбудованих функцій штучного інтелекту, таких як Smart Meeting і Smart Power 3.04, а партнерство Intel з понад сотнею постачальників програмного забезпечення розкриє великий набір розширених програм ШІ, які працюватимуть на Lenovo ThinkBook із процесором Intel Core Ultra.



Новий Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid може легко перетворюватися з ноутбука на планшет і навпаки. Це рішення містить два продукти: базову систему ноутбука на Windows і планшет. Їх можна використовувати окремо як два пристрої або використовувати разом як ноутбук, тож користувачі можуть легко перемикатися між системами Windows 11 і Android. Пристрій складається зі станції ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid Station, яку можна використовувати окремо при підключенні до зовнішнього дисплея, і планшета ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid Tab, який можна від’єднати та використовувати автономно.



Розроблений для творців медіаконтенту, дизайнерів, фахівців з логістики, фінансових аналітиків та будь-яких користувачів, які можуть скористатися подвійною функціональністю, цей пристрій може виконувати практично будь-які основні завдання в різних форматах. Наприклад:

• Ноутбук з Windows 11 для повноцінного використання ПК:

1) з підключеним планшетом забезпечує яскравий 14-дюймовий OLED-дисплей 2,8K;

2) можна від'єднати планшет і використовувати Hybrid Station як комп’ютер, підключений до зовнішнього дисплея.

• Ноутбук на Windows 11 із гібридною трансляцією, який забезпечує роботу застосунків Android на екрані у вікні «Картинка в картинці» з високою якістю та низькою затримкою.

• Планшет із клавіатурою: гібридна станція працює як клавіатура та ClickPad — забезпечує комфортну роботу чи розваги через екосистему Android завдяки подовженому ресурсу батареї.

• Від’єднаний екран забезпечить повноцінне використання планшета на Android, що підходить для створення нотаток за допомогою додаткового пера Lenovo Tab Pen Plus, демонстрації слайдів або перегляду відео, якщо розмістити його на додатковій універсальній підставці Lenovo Universal Easel Stand.



Висока адаптивність до потреб користувача, потужна продуктивність ПК зі штучним інтелектом з процесором Intel Core Ultra та графікою Intel Arc у Hybrid Station дозволять користувачам отримувати максимум від ноутбука на Windows 11. Від'єднання дисплея означає, що користувачі також можуть використовувати переваги планшета з процесором Qualcomm, не перериваючи роботу на гібридній станції для підключення до зовнішнього монітора. А завдяки витривалим батареям на обох пристроях, які інтелектуально керують подачею живлення, з’єднанню через Wi-Fi 6 і можливостям бездротового виводу зображення на підтримувані зовнішні дисплеї користувачі можуть довше виконувати багато завдань одночасно й без зайвих дротів.



Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 — це ноутбук, який поєднує в собі високу продуктивність, дизайн та інтелектуальні функції. Створений як надтонкий, надлегкий і надпотужний, він важить 1 кг і має товщину від 12,9 мм, що полегшує його перенесення. Він також має акумулятор місткістю 74 Вт*год, найбільший серед 13-дюймових ноутбуків, який може працювати до 21 години у режимі відтворення відео, до 11,4 години у режимі перегляду вебсторінок або до 8,2 години у режимі конференц-дзвінків. Це не просто потужний пристрій, він також “розумний” та міцний, зі стильним дизайном в одному з двох кольорів: сірому (Luna Grey) або лімітована серія у відтінку морської мушлі (Seashell) із візерунком, створеним з використанням першої у світі корозійностійкої нержавіючої магнієвої технології. Ноутбук має 13,5-дюймовий дисплей зі співвідношенням сторін 3:2 та співвідношенням площі екрана до корпусу 97%, клавіатуру від краю до краю та великий 120-міліметровий тачпад для кращої взаємодії користувачів з пристроєм. Дисплей має режим низького енергоспоживання, який регулює частоту оновлення та яскравість залежно від уваги та присутності користувачів, зменшуючи споживання енергії.



Ноутбук ThinkBook 13x Gen 4 серії Intel Evo із процесорами Intel Core Ultra має до 32 ГБ пам’яті LPDDR5x з частотою 8400 МГц, три порти Thunderbolt 4, відеокарту Intel Arc і швидке Wi-Fi з’єднання, яке забезпечує технологія Wi-Fi 6E. Високоякісне звучання забезпечується чотирма динаміками Harman/Kardon і чотирма 360-градусними мікрофонами з шумопоглинанням на основі штучного інтелекту. Користувачі можуть додатково налаштувати ноутбук завдяки підтримці екосистеми аксесуарів Magic Bay від Lenovo, включаючи нову систему Magic Bay Studio з камерою 4K і високоякісними динаміками, які підключаються за допомогою новітньої технології Pogo Pin.



Щоб зробити робочі процеси ще ефективнішими, ноутбук має функції ШІ, які оптимізують пристрій, покращують користувацький досвід та допомагають у роботі. Завдяки процесору Intel Core Ultra, який включає спеціалізований нейронний процесор (NPU), нова модель забезпечує функції ШІ, які оптимізують камеру користувача, звук і функції спільної роботи в підтримуваних програмах, як-от Microsoft Studio Effects, щоб допомогти зробити онлайн-зустрічі більш естетичними та реалістичними. Користувачі також відчують перевагу можливостей ШІ, які забезпечує Intel Core Ultra, при широкому виборі програмного забезпечення для офісної продуктивності, створенні цифрового контенту тощо. Крім того, інтегрований ШІ-чіп Lenovo LA3 використовує програмний алгоритм машинного навчання для оптимального налаштування параметрів системи для продуктивності та тривалості автономної роботи.



Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 — це перший сертифікований продукт Lenovo для ринку малого та середнього бізнесу з нейтральним викидом вуглецю, сертифікований British Standards Institution (BSI). Він також має сертифікати ІТ-продукції TCO та ENERGY STAR та зареєстрований EPEAT Gold. Нижня кришка моделей у кольорі Luna Grey на 50% складається з переробленого алюмінію, корпус адаптера живлення — на 90% з переробленого алюмінію, а корпуси динаміків — на 30% з переробленого пластику. Пристрій поставляється в пакуванні без пластику з папером, сертифікованим за стандартом FSC, який використовується в картонній коробці, подушці та посібнику користувача. Завдяки пройденому випробуванню на міцність військового стандарту MIL-STD-810H і водонепроникній клавіатурі користувачі можуть менше хвилюватися про випадкові пошкодження.



ThinkCentre neo Ultra, перший настільний комп’ютер Lenovo в ультрамалому формфакторі з потужними можливостями штучного інтелекту, відкриває нову еру продуктивності комп’ютера, де центральний процесор, незалежний нейронний процесор і графічний процесор доповнюють, співпрацюють і підсилюють один одного. Процесори, готові до викликів майбутнього з обчисленнями ШІ, забезпечують оптимальну продуктивність, максимізуючи необхідні для цього ресурси та призначаючи найефективніші дії для правильних програм.



Настільний ПК ThinkCentre neo Ultra, розроблений для малого і середнього бізнесу, який прагне використовувати можливості штучного інтелекту без великих інвестицій або обладнання, доводить, що менший пристрій може забезпечити більшу продуктивність. Настільний комп’ютер об’ємом 3,6 л максимально збільшує внутрішній простір завдяки процесору Intel Core i9 на базі платформи Intel vPro Enterprise, графічному процесору NVIDIA GeForce RTX 4060, незалежній карті NPU, яку легко оновити, оперативній пам’яті DDR5 до 64 ГБ тощо. Цей комп’ютер ультрамалого формфактора оснащений потрійним тепловим вентилятором, який забирає прохолодне повітря зверху та випускає його знизу.

ThinkCentre neo Ultra оснащений Wi-Fi 7 для екстремальної швидкості роботи, може мати до 8 рознімів DisplayPort для багатозадачності та має легко оновлювану пам’ять і сховище, щоб відповідати мінливим потребам малого та середнього бізнесу. Незалежно від того, для чого використовуються можливості ШІ, — для генерації кодів програмування, створення зображень для зменшення навантаження на дизайнера, створення джинглів за допомогою автономного аудіогенератора ШІ, ведення прямих трансляцій на основі ШІ або роботи з гарнітурами віртуальної реальності для допомоги підприємствам із дистанційним обслуговуванням автомобілів і виробничими секторами — ThinkCentre neo Ultra покликаний змінити те, як думають, працюють і створюють сучасні компанії.



Для малих і середніх бізнесів, які потребують комплексного комп’ютерного рішення, Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 і ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 пропонують продуктивність і комфорт в елегантному пристрої. 27-дюймові та 24-дюймові комп’ютери «все-в-одному» (all-in-one, AIO) мають новий витончений вигляд, оснащені процесорами до Intel Core i7, містять до 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5, а також оснащені дисплеями, що охоплюють 99% колірного простору sRGB, мають частоту оновлення 100 Гц та сертифікацію TÜV Rheinland. Обидва AIO є першими комп’ютерами базового рівня для МСБ з додатковою підставкою для бездротової зарядки, яка забезпечує заряджання пристроїв 24/7.



Для зручності співпраці багатофункціональні пристрої AIO оснащені функціями Display Sharing, яка перетворює комп’ютери на монітори, коли ноутбук під'єднано через порт HDMI, і Lenovo Smart Storage, яка використовує внутрішню пам’ять як приватну хмару, що дозволяє користувачам отримувати доступ, редагувати та ділитися файлами в будь-який час і в будь-якому місці. Це вибір для компаній, які прагнуть максимізувати використання простору та власну продуктивність. Обидва комп’ютери працюють безшумно за стандартом сертифікації TÜV Rheinland Ultra Low Noise, мають найкращий у галузі зв’язок Wi-Fi 6 завдяки унікальній архітектурі та включають 5-мегапіксельну камеру з електронним затвором приватності.



Lenovo ThinkBook 14i Gen 6+ — це елегантний, “розумний” і потужний ноутбук, який забезпечує більшу ефективність, продуктивність і ще більше інтелектуальних функцій. Пристрій працює на базі процесорів Intel Core Ultra, які забезпечують функції ПК з ШІ та оптимізують роботу користувача в таких процесах, як взаємодія з офісними інструментами, редагування фотографій, відео та аудіо, спільна робота на зустрічах тощо. З двоканальною пам’яттю LPDDR5X об’ємом до 32 ГБ, вбудованою графікою Intel Arc і великим акумулятором місткістю 85 Вт*год можна працювати, створювати контент та грати. Функція виявлення присутності людини, доступна з інфрачервоною камерою, підвищує безпеку завдяки можливості блокування екрана під час відсутності власника біля свого ноутбука. ІЧ-камера також спрощує розблокування завдяки розпізнаванню обличчя, доступному у Windows Hello.



Використання можливостей ШІ може зробити робочий день ефективнішим і легшим. Завдяки ШІ-чіпу Lenovo LA3 і Lenovo Smart Power 3.0 користувачі можуть отримати переваги від функцій, прискорених штучним інтелектом, як-от Lenovo Smart Meeting. Ця функція робить онлайн-зустрічі більш ефективними завдяки оптимізації системного рівня для керування охолодженням і практично усуває буферизацію та затримки під час конференц-дзвінків. Ноутбук також має датчики, які регулюють яскравість дисплея та підсвічування клавіатури на основі навколишнього освітлення та присутності користувача, допомагаючи зменшити споживання енергії. А завдяки покращеній камері та аудіосистемі з ШІ ноутбук робить віртуальні зустрічі більш захватними.



ThinkBook 14 i Gen 6+ оснащений 14,5-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 3K і співвідношенням площі екрана до рамок 90%, що робить зображення якіснішим, а частота оновлення 120 Гц забезпечує плавніший рух. Користувачі можуть зручніше вводити текст за допомогою покращеної клавіатури, яка має більші та увігнуті клавіші. Комфортну температуру під час роботи забезпечить новий подвійний вентилятор та задній витяжний канал для прискорення подачі теплого повітря. Легке з’єднання з різноманітними зовнішніми пристроями забезпечують різноманітні порти введення/виведення, включаючи прихований порт USB-A, розроблений спеціально для захисту USB-ключів. Особливістю ThinkBook 14 i Gen 6+ є порт TGX, який забезпечує пропускну здатність до 64 Гбіт/с, що забезпечує доступ до високопродуктивної зовнішньої графіки та ШІ-обробки, доступної завдяки док-станції ThinkBook Graphics Extension (TGX).



ThinkBook Graphics Extension — це інтелектуальне графічне рішення, яке підключається до ThinkBook 14 i Gen 6+ через порт TGX. Док-станція TGX, створена завдяки співпраці Lenovo та NVIDIA, підтримує зокрема графічні процесори NVIDIA GeForce RTX для настільних комп’ютерів, які дозволяють використовувати ексклюзивні функції ШІ та можуть значно збільшити його обчислювальну потужність разом із процесором Intel Core Ultra. Графічні процесори NVIDIA RTX якісно виконують паралельні обчислення, необхідні для запуску генеративних моделей ШІ, як-от Stable Diffusion, яка прискорюється завдяки новітній технології NVIDIA TensorRT і тим самим полегшує для користувачів генерування зображень на основі вхідного тексту та картинок. Рішення TGX також є зручним для офісних просторів без фіксованих робочих місць, оскільки у разі необхідності користувачі зможуть під'єднати до нього свій ноутбук ThinkBook14 й отримати додаткову потужність, необхідну для інтенсивних графічних завдань або завдань на основі ШІ.



Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p Gen 5 — це елегантний та потужний пристрій, який допомагає користувачам швидко та ефективно справлятися з будь-якими завданнями. Високу продуктивність забезпечує процесор Intel Core i9 14-го покоління з ШІ-помічником і графічним процесором NVIDIA GeForce RTX 4060. Створені для епохи штучного інтелекту, графічні процесори GeForce RTX оснащені спеціальними ШІ-ядрами NVIDIA TensorRT, які забезпечують передову продуктивність і революційні можливості для використання штучного інтелекту, наприклад, як згадана раніше модель глибокого навчання з перетворенням тексту в зображення Stable Diffusion. ThinkBook 16p Gen 5 забезпечує високу потужність ШІ у найрізноманітніших ситуаціях: задач від розширеної творчості та надвисокої продуктивності до вимогливих ігор. Користувачі також можуть використовувати ширші можливості підключення завдяки двом портам Thunderbolt 4, трьом портам USB-A, які зручно розташовані на корпусі з боків, і порту HDMI, розташованому на задній панелі. Також можливо максимізувати обсяг пам’яті за допомогою двох слотів для SSD. Lenovo ThinkBook 16p Gen 5 забезпечує якісний користувацький досвід завдяки новій клавіатурі з покращеними клавішами, світлодіодним індикаторам та сенсорній панелі, яка займає центральне місце на клавіатурі. Ноутбук може забезпечувати відведення теплоти (TDP) до 200 Вт, а завдяки кращому управлінню температурою та подвійним вентиляторам із вентиляційним отвором на всю довжину він також забезпечує безшумність і прохолоду.

Lenovo ThinkBook 16p Gen 5 має функції ШІ, які роблять його ефективнішим і зручнішим у використанні. Так, ШІ-мікросхема Lenovo LA3, функція Smart Power 3.0 та інтелектуальне адаптивне затемнення узгоджено працюють для оптимізації продуктивності системи, енергоефективності та зарядки акумулятора. Відео- та аудіофункції, що працюють на основі штучного інтелекту, покращують співпрацю користувачів завдяки вищій чіткості відео, розмиттю фону та інтелектуальному кадруванню, а інтелектуальне шумопридушення практично повністю усуває небажані фонові шуми.



Ноутбук ThinkBook 16p Gen 5 також має яскравий та чіткий дисплей з роздільною здатністю 3,2K та співвідношенням сторін 16:10, яскравістю 430 ніт і співвідношенням площі екрана до корпусу 93%. Ноутбук оснащено функцією калібрування кольору X-Rite та підтримкою колірних просторів DCI-P3 або sRGB, що забезпечує точну та стабільну передачу кольорів.

Для більшого задоволення від взаємодії з ноутбуком та творчої роботи користувачі можуть використовувати модульні аксесуари Magic Bay. Це, зокрема, система Magic Bay Studio, яка підключається до ThinkBook 16p Gen 5 або ThinkBook 13x Gen 4 через розніми Pogo Pin, розташовані у верхній частині дисплея, та до інших ноутбуків через кабель USB-C, що входить у комплект.



Система Lenovo Magic Bay Studio вирізняється камерою з роздільною здатністю 4K та передовою технологією, вдосконаленою ШІ, яка забезпечує високу якість зображення. Ця технологія на основі штучного інтелекту впливає на чіткість, різкість та точність кольорів, змінюючи стандарти професійних відеоконференцій. Користувачі можуть розраховувати на розширені функції камери, посилені ШІ, аби отримати особливі візуальні враження.

Студія Magic Bay також забезпечує досконале звучання завдяки функції синхронізації звуку, що найкраще демонструється у поєднанні з ноутбуками ThinkBook. Ретельно продумана інженерна технологія точно налаштовує аудіокомпоненти, забезпечуючи насичений, чистий і захватний звук. Висока якість звуку покращує досвід віртуальних зустрічей, вебінарів і використання мультимедійного контенту, підвищуючи стандарти точності звуку. Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків 0

Tweet Предыдущая новость Рішення для трансформації контакт-центрів MiraCloud від Miratech стає доступним на AWS Marketplace Следующая новость HPE придбає Juniper Networks за 14 млрд дол.

Напечатать Отправить другу Читайте также Acer анонсує нові ПК Swift Go із підтримкою AI та процесорами Intel Core Ultra • [10 января, 17:35]

ASUS представляє на CES 2024 нові ігрові ноутбуки Zephyrus та Strix • [10 января, 11:35]

HP представила нові ноутбуки Spectre x360 • [9 января]

Dell анонсувала нову лінійку ноутбуків XPS з підтримкою AI • [8 января]

Протиповітряна оборона столиці потребує ноутбуків та міні-ПК • [3 января]