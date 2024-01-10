HPE придбає Juniper Networks за 14 млрд дол.

10 января 2024 г., 14:21

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Hewlett Packard Enterprise офіційно повідомила, що придбає виробника мережевого обладнання Juniper Networks за 14 мільярдів доларів.



HPE запропонувала акціонерам Juniper 40 доларів за акцію готівкою. Це на 32,4% більше, ніж була ціна акцій на момент закриття торгів у понеділок, коли вперше з’явилася новина про угоду від WSJ.



Як зазначає Reuters, придбання HPE відбувається в той час, коли золота лихоманка АІ змушує компанії вкладати мільярди доларів в модернізацію та розробку нових продуктів, і, як очікується, це призведе до подвоєння мережевого бізнесу глобально.

Аналітики зазначають, що HPE, яка бореться з млявим попитом у своєму традиційному серверному бізнесі, прагне скористатися пропозиціями Juniper, такими як мережева безпека та корпоративні мережеві операції з використанням штучного інтелекту (AIOps).



Слабкий попит з боку постраждалих від інфляції мобільних операторів і кабельних операторів, а також жорстка конкуренція з боку Cisco Systems та Nvidia в мережевому просторі негативно впливають на Juniper.



Очікується, що це придбання подвоїть мережевий бізнес HPE. Бурхливий розвиток штучного інтелекту та гібридного хмарного бізнесу прискорює попит на безпечні, уніфіковані технологічні рішення, які об’єднують, захищають та аналізують дані компаній від периферії до хмари.

У компанії зазначають, що об’єднання портфелів HPE та Juniper, що доповнюють один одного, підсилює стратегію Hewlett Packard Enterprise по переходу від периферії до хмари, «надаючи можливість лідирувати в середовищі з АІ, заснованому на фундаментальній хмарній архітектурі».



Завдяки своєму пакету хмарних мережевих рішень, програмного забезпечення та послуг, включаючи хмарну платформу Mist AI and Cloud, компанія Juniper допомагає організаціям отримати безпечний і ефективний доступ до критично важливої хмарної інфраструктури, яка служить основою цифрових стратегій і стратегій штучного інтелекту. Підкреслюється, що поєднання з мережею HPE Aruba Networking та спеціально розробленою мережею HPE AI Interconnect Fabric об’єднає корпоративне охоплення, а також управління та контроль на основі хмарних технологій та технологій штучного інтелекту. Це дозволить створити провідного гравця в галузі, який прискорить інновації та забезпечить подальшу модернізацію мережі, оптимізовану для гібридних хмарних технологій та штучного інтелекту.



Після завершення угоди генеральний директор Juniper Рамі Рахім (Rami Rahim) очолить об’єднаний мережевий бізнес HPE, підпорядковуючись президенту і генеральному директору HPE Антоніо Нері (Antonio Neri).

«Придбання HPE компанії Juniper є важливим переломним моментом в галузі, який змінить динаміку на ринку мережевих рішень і надасть клієнтам і партнерам нову альтернативу, що відповідає їхнім найвибагливішим вимогам, - зазначив Антоніо Нері. - Ця угода зміцнить позиції HPE на перехресті прискорення тенденцій розвитку макро-АІ, розширить наш загальний адресний ринок і сприятиме подальшим інноваціям для клієнтів, оскільки ми допомагаємо з’єднати світ АІ та світ хмарних обчислень, а також створить значну цінність для акціонерів. Я радий вітати талановитих співробітників Juniper у нашій команді, оскільки ми об’єднуємо дві компанії з взаємодоповнюючими портфоліо та перевіреним досвідом впровадження інновацій у галузі».



«Наша багаторічна робота над інноваційними та безпечними рішеннями на основі штучного інтелекту дозволила Juniper Networks досягти видатних результатів, - заявив Рамі Рахім. - Ми успішно забезпечуємо винятковий користувацький досвід і спрощуємо операції, і я вважаю, що, приєднавшись до HPE, ми зможемо прискорити наступний етап нашого шляху. Крім того, ця комбінація максимізує цінність для наших акціонерів завдяки значній грошовій премії».

У HPE зазначають, що новий мережевий сегмент збільшиться з приблизно 18% загального доходу компанії у 2023 фінансовому році до приблизно 31% і забезпечить понад 56% загального операційного доходу HPE.



Мережеві технології стануть новим основним напрямком діяльності та архітектурною основою для гібридних хмарних рішень HPE та рішень для штучного інтелекту, що надаються через нашу гібридну хмарну платформу HPE GreenLake.



Як підкреслюється, придбання збільшує масштаби мережевого бізнесу Hewlett Packard Enterprise і створить значні можливості для надання ще більш комплексних рішень для встановленої бази корпоративних клієнтів Juniper, постачальників послуг зв’язку і хмарних клієнтів першого рівня. HPE отримає доступ в суміжні великі сегменти, включаючи мережі центрів обробки даних, брандмауери та маршрутизатори.

Очікується, що об’єднання дозволить досягти операційної ефективності та річної синергії витрат у розмірі 450 мільйонів доларів протягом 36 місяців після закриття угоди. Значне зростання вільного грошового потоку разом зі збереженням політики розподілу капіталу забезпечить достатній простір для зниження боргового навантаження приблизно вдвічі протягом двох років після закриття угоди.



Прогнозується, що транзакція буде профінансована коштом зобов’язань з надання строкових кредитів на суму 14 мільярдів доларів і, ймовірно, завершиться наприкінці 2024 або на початку 2025 року, за умови отримання схвалення регуляторних органів.



Фінансовими консультантами HPE виступають J.P. Morgan Securities LLC та Qatalyst Partners.

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