ASUS IoT представляє комп’ютер PE8000G для ШІ

11 апреля 2024 г., 16:37

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ASUS IoT в рамках виставки Embedded World 2024 представив комп’ютер PE8000G, який може працювати з кількома графічними прискорювачами для забезпечення високої продуктивності та розроблений для роботи в складних умовах експлуатації: за екстремальних температур, вібрації і перепадів напруги. PE8000G працює на основі процесорів Intel Core (12-го і 13-го поколінь) і чипсету Intel R680E, які забезпечують високу обчислювальну потужність і енергоефективність.



Завдяки своїй архітектурі PE8000G гарантує одночасну роботу декількох нейромережевих модулів в режимі реального часу та є значним стрибком уперед в галузі ШІ-обчислень на периферії (Edge AI). Зазначено, надійна конструкція, виняткова продуктивність і широка функціональність комп’ютерів PE8000G покликані здійснити революцію в застосуванні систем штучного інтелекту в різних галузях, даючи змогу організаціям впевнено вирішувати критично важливі завдання й досягати безпрецедентного рівня продуктивності та інноваційності.





PE8000G підтримує встановлення двох графічних прискорювачів, кожен з енергоспоживанням до 450 Вт, що забезпечує резервування, ефективні високопродуктивні обчислення, безперебійну роботу алгоритмів штучного інтелекту в реальному часі та прискорення обчислень на периферії. Крім того, PE8000G може працювати від джерела живлення напругою 8–48 В постійного струму та пропонує вбудовані засоби моніторингу потужності системи живлення для розгортання в умовах різних варіантів електроживлення. Комп’ютер розроблений відповідно до вимог військово-промислового стандарту MIL-STD-810H щодо стійкості до вібрації й трясіння. Функція відмовостійкості, яку забезпечують два графічних прискорювачі, дає змогу отримувати точні логічні висновки у найскладніших умовах, гарантуючи надійність і впевненість у прийнятті рішень на основі ШІ.





PE8000G оптимізовано для роботи в автомобільних системах завдяки інтегрованим функціям контролю потужності і моніторингу енергоспоживання. Крім того, комп’ютер підходить для завдань автоматизації виробництва на основі штучного інтелекту, інтелектуального відеоаналізу (IVA) і розгортання в складних умовах експлуатації, наприклад у придорожніх блоках (RSU) і автомобільних системах автономного водіння. Ефективні можливості попередньої обробки та інтерпретації даних дозволяють оптимізувати підготовку даних і підвищити точність висновків штучного інтелекту.

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