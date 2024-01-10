 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Рішення для трансформації контакт-центрів MiraCloud від Miratech стає доступним на AWS Marketplace

10 января 2024 г., 12:25

Рішення для трансформації контакт-центрів MiraCloud від Miratech стає доступним на AWS Marketplace

Компанія з ІТ-послуг та консалтингу Miratech анонсує запуск на AWS Marketplace трансформаційне рішення MiraCloud для плавного розгортання Contact Center as a Service (CCaaS), що інтегрує провідні засоби голосового та цифрового зв’язку, підібрані для особливих потреб бізнесу.

Швидкий доступ до кваліфікованих ресурсів з AWS Marketplace, посилює позицію MiraCloud як комплексної послуги. Комбінуючи разом персонал, найкращі практики та великий досвід реалізації та інтеграції CCaaS, це надає організаціям можливості реалізувати на повну свій прибуток з AWS послугами.

Рішення для контакт-центрів від компанії Miratech, що впроваджуються в рамках MiraCloud, надають чимало переваг. Клієнти компанії, які використовують Genesys Cloud CX, отримують переваги від кваліфіковано розроблених інтеграцій, індивідуальних рішень і гарантованої постійної підтримки. Завдяки цьому MiraCloud стає гарним вибором для підвищення ефективності контакт-центрів.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  