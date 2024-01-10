Рішення для трансформації контакт-центрів MiraCloud від Miratech стає доступним на AWS Marketplace

10 января 2024 г., 12:25

Компанія з ІТ-послуг та консалтингу Miratech анонсує запуск на AWS Marketplace трансформаційне рішення MiraCloud для плавного розгортання Contact Center as a Service (CCaaS), що інтегрує провідні засоби голосового та цифрового зв’язку, підібрані для особливих потреб бізнесу.

Швидкий доступ до кваліфікованих ресурсів з AWS Marketplace, посилює позицію MiraCloud як комплексної послуги. Комбінуючи разом персонал, найкращі практики та великий досвід реалізації та інтеграції CCaaS, це надає організаціям можливості реалізувати на повну свій прибуток з AWS послугами.

Рішення для контакт-центрів від компанії Miratech, що впроваджуються в рамках MiraCloud, надають чимало переваг. Клієнти компанії, які використовують Genesys Cloud CX, отримують переваги від кваліфіковано розроблених інтеграцій, індивідуальних рішень і гарантованої постійної підтримки. Завдяки цьому MiraCloud стає гарним вибором для підвищення ефективності контакт-центрів.

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