Процесори Intel Xeon 5-го покоління "Emerald Rapids" створено з AI-прискоренням у кожному ядрі

15 декабря 2023 г., 16:35

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На заході "AI Everywhere" компанія Intel представила процесори Intel Xeon 5-го покоління (кодова назва Emerald Rapids), які забезпечують збільшення питомої продуктивності на ват і зниження сукупної вартості володіння (TCO) для критично важливих робочих навантажень у сфері штучного інтелекту, високопродуктивних обчислень (HPC), мереж, систем зберігання даних, баз даних і безпеки. Цей запуск є другим оновленням сімейства Xeon менш ніж за рік, пропонуючи клієнтам більш продуктивні обчислення і швидшу пам'ять за тієї самої споживаної потужності, що й у попереднього покоління. Процесори програмно і платформно сумісні з процесорами Intel Xeon 4-го покоління, що дає змогу замовникам модернізувати свої платформи та максимально продовжити термін служби інвестицій в інфраструктуру, скоротивши при цьому витрати.



"Наші процесори Intel Xeon 5-го покоління, створені для штучного інтелекту, забезпечують вищу продуктивність для замовників, які розгортають можливості штучного інтелекту в хмарних, мережевих і прикордонних середовищах. У результаті нашої багаторічної роботи із замовниками, партнерами та екосистемою розробників ми випускаємо Intel Xeon 5-го покоління на перевіреній основі, що забезпечить швидке впровадження та масштабування за умови зниження сукупної вартості володіння", - зазначила Сандра Рівера, виконавчий віцепрезидент Intel і генеральний менеджер підрозділу Data Center and AI Group.



Зазначається, що завдяки AI-прискоренню в кожному ядрі процесори Xeon 5-го покоління розв'язують складні наскрізні завдання AI ще до того, як замовникам потрібно буде додавати дискретні прискорювачі, зокрема, на 42% підвищують продуктивність обчислень і забезпечують затримку менш ніж 100 мілісекунд для великих мовних моделей (LLM) із 20 мільярдами параметрів.



Заявлено, що порівняно з попереднім поколінням Xeon ці процесори забезпечують приріст продуктивності на 21% у середньому для загальної обчислювальної продуктивності та на 36% вищу середню продуктивність на ват для різних робочих навантажень. Замовники, які дотримуються типового п'ятирічного циклу оновлення і переходять з більш ранніх поколінь, можуть знизити сукупну вартість володіння на 77%.



Ґрунтуючись на попередніх поколіннях, процесори Xeon 5-го покоління несуть у собі нові інновації, що забезпечують клієнтам переваги в продуктивності та ефективності. Процесори Xeon 5-го покоління підтримують до 64 ядер на процесор і майже в 3 рази більше кешу останнього рівня, як порівняти з попереднім поколінням. Вони пропонують вісім каналів DDR5 на процесор, підтримують DDR5 зі швидкістю до 5600 MT/s і збільшують пропускну здатність міжсокетного з'єднання завдяки Intel UPI 2.0, забезпечуючи до 20 GT/s. Окремі екземпляри на базі процесорів 5-го покоління Xeon підтримуватимуть робочі процеси CXL Type 3 через провідних постачальників хмарних послуг (CSP).



Процесори Xeon 5-го покоління сумісні за виводами з попереднім поколінням, і провідні виробники оригінального обладнання, включно з Cisco, Dell, HPE, IEIT Systems, Lenovo, Super Micro Computer та інші, запропонують широкий вибір одно- і двосокетних систем, починаючи з першого кварталу 2024 року. Найбільші CSP оголосять про доступність інстансів на базі процесорів Xeon 5-го покоління протягом року.



Розширення Intel Trust Domain Extensions (Intel TDX) забезпечують підвищену конфіденційність і безпеку на рівні віртуальних машин (ВМ), підвищуючи рівень конфіденційності та контролю над даними. Представлена на початку цього року процесорами Xeon 4-го покоління і доступна для деяких CSP, із запуском процесорів Xeon 5-го покоління Intel TDX стане загальнодоступною для всіх постачальників OEM-рішень і CSP. У межах конфіденційної ВМ Intel TDX гостьові операційні системи та додатки ВМ ізольовані від доступу хмарного хоста, гіпервізора та інших ВМ на платформі.



Зазначимо, що майбутні процесори Intel Xeon, які з'являться наступного року, забезпечать значні досягнення в галузі енергоефективності та продуктивності. Процесор Sierra Forest з ефективними E-ядрами загальним числом до 288 з'явиться в першій половині 2024 року, а за ним піде Granite Rapids із продуктивними P-ядрами.

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