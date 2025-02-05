Латвія передає 100 FPV-дронів у рамках ініціативи «Безпілотники для ЗСУ»

5 февраля 2025 г., 8:25

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В Посольстві України в Латвії 5 лютого відбувся захід за участі Парламентського секретаря МЗС Латвії Даце Мелбарде, Посла України Анатолія Куцевола та Голови благодійного фонду Ziedot.lv Рути Діманте, в рамках якого було анонсовано відправку до України 100 FPV дронів латвійського виробництва.

Кошти, на які придбано зазначені дрони, були зібрані, зокрема під час благодійної ініціативи Міністра закордонних справ Латвії Байби Браже, яка у травні 2024 року, пробігла Ризький напівмарафон, закликавши суспільство пожертвувати на безпілотники, які вкрай потребують українські військові.

Проєкт проходить у співпраці з Посольством України в Латвії та латвійським благодійним фондом Ziedot.lv та наразі зібрав близько 130 тисяч євро.

За координації Посольства України в Латвії ці безпілотники будуть передані безпосередньо двом українським військовим частинам – 21-й бригаді ЗСУ та бригаді Національної поліції України «Лють».

Посол України Анатолій Куцевол зазначив, що безпілотники – це дійсно ефективний спосіб ведення бойових дій. Вони стали в нагоді з перших місяців війни, дозволяючи знищувати ворожу бронетехніку та танки. «Придбання одного такого безпілотника може знищити ворожу військову техніку на мільйони доларів. Таким чином, ми допоможемо українським захисникам завдавати уражень живій силі та техніці російських окупантів, підтримуючи при цьому економіку Латвії та місцевих виробників безпілотників», - зауважив Посол.

За даними «Мілітарного», передано 10-ти дюймові FPV-дрони Ardlat, які мають дальність застосування у 15 кілометрів та здатні переносити корисне навантаження до 3 кг. Рама Ardlat зроблена з вуглецевого волокна на основі ударомодифікованого ABS-пластику.

Ardlat - латвійська оборонна компанія, базується в Ризі, займається бойовими безпілотниками вже декілька років та здатна виготовляти на рік до 12 тисячі дронів. «Ardlat постійно вдосконалює свою продукцію, враховуючи зміни ринку та досвід операторів дронів», – зазначили у компанії.

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