Квартальний дохід Alphabet зріс на 12% до 96,47 млрд дол., але не виправдав очікування аналітиків

5 февраля 2025 г., 9:35

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Alphabet, материнська компанія Google, повідомила що за підсумками минулого кварталу отримала 96,47 млрд дол. (на 12% більше у річному обчисленні) проти очікуваних аналітиками 96,56 млрд дол.

Чистий прибуток компанії в четвертому кварталі збільшився більш ніж на 28% до 26,54 мільярда доларів (з 20,69 мільярда доларів роком раніше).

Від напрямку хмарних сервісів Alphabet отримала 11,96 мільярда доларів, аналітики прогнозували 12,19 мільярда доларів. При цьому зафіксовано зростання на 30% порівняно з попереднім роком.

Пошуковий бізнес компанії досяг 54,03 мільярда доларів, порівняно з 48,02 мільярда доларів рік тому.

Дохід Google від реклами склав 72,46 мільярда доларів у порівнянні з 65,52 мільярда доларів рік тому. Реклама на YouTube принесла 10,47 млрд дол.

На сегмент інших напрямків Alphabet, який включає підрозділ Verily, що займається медико-біологічними науками, і підрозділ безпілотних автомобілів Waymo, прийшлося 400 мільйонів доларів. Цей показник виявився помітно нижчим - на 39% - ніж 657 млн дол. рік тому. Уолл-стріт, до речі, прогнозував на четвертий квартал 616,4 мільйона доларів.

Компанія також оголосила, що капітальні витрати у 2025 році складуть 75 мільярдів доларів у рамках розширення стратегії штучного інтелекту. Alphabet заявила, що очікує, що капітальні витрати за перший квартал будуть від 16 до 18 мільярдів доларів.

Капітальні витрати Alphabet за минулий квартал склали 14 мільярдів доларів. Фінансовий директор Анат Ашкеназі (Anat Ashkenazi) заявив під час телефонної розмови з інвесторами, що ця цифра в першу чергу відображає інвестиції компанії в технічну інфраструктуру, найбільшою складовою якої є інвестиції в сервери.

Акції Alphabet, впали більш ніж на 9% у вівторок після того, як компанія повідомила результати четвертого кварталу, які не виправдали очікувань аналітиків щодо доходів.

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