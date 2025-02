Капіталізацію OpenAI вже оцінюють у 340 млрд дол.

4 февраля 2025 г., 17:54

0

Tweet

Як повідомляє The Wall Street Journal, компанія OpenAI прагне залучити до 40 мільярдів доларів нового фінансування при загальній оцінці в 340 мільярдів доларів.



Очікується, що новий раунд інвестицій очолить SoftBank Group. Повідомляється, що сам японський технологічний конгломерат може виділити від 15 до 25 мільярдів доларів. За даними видання, він також допомагає розробнику ChatGPT знайти інших інвесторів, які можуть бути зацікавлені у приєднанні до угоди.



Повідомлення з'явилося через три місяці після того, як SoftBank підтримав раунд фінансування OpenAI на суму 6,6 млрд дол. при оцінці у 157 млрд дол.



Як зазначають аналітики, той факт, що колишня компанія знову прагне інвестувати за значно вищою оцінкою, свідчить про те, що вона оптимістично налаштована щодо перспектив зростання OpenAI.



У вересні минулого року New York Times писала, що розробник ChatGPT планує завершити 2024 рік з доходом у 3,7 млрд дол., а до 2029 року очікує досягти дохід у 100 млрд дол.



Але, незважаючи на стрімке зростання прибутку OpenAI, наразі компанія є збитковою. The Wall Street Journal повідомляє, що частина нового капіталу, який компанія залучає, буде використана для фінансування її збиткових бізнес-операцій.



Раунд також буде використаний для фінансування Project Stargate, інфраструктурної ініціативи, про яку OpenAI оголосила минулого тижня в Білому домі. Компанія планує об'єднатися з SoftBank, Oracle та інвестиційною фірмою MGX, щоб побудувати мережу центрів обробки даних штучного інтелекту у США. Очікується, що проект коштуватиме до 500 мільярдів доларів.



OpenAI і SoftBank виділили на цю ініціативу близько 19 мільярдів доларів, повідомило минулого тижня видання The Information.



Financial Times своєю чергою повідомляла, що компанії планують покрити решту вартості центрів обробки даних ШІ за рахунок залучення грошей від «існуючих інвесторів», а також боргового фінансування.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS